Quién es Juan Bautista Mahiques: ahijado de Angelici, de viejos nexos con Wado de Pedro y designado en la AFA por Tapia

Juan Bautista Mahiques se convirtió en ministro de Justicia gracias al impulso de Karina Milei, pero tejió durante los últimos años una red de relaciones de lo más diversas que le permitieron acceder a muy altos cargos.

Mahiques fue, hasta hoy, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de todos los fiscales porteños. Fue designado en ese puesto a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, por entonces jefe de gobierno. El cargo era por siete años y se le terminaba este octubre. Su carrera política la hizo en Pro, pero impulsado siempre por el operador de origen radical Daniel Angelici.

Fue Angelici quien lo propuso como número dos del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese tiempo, Mahiques ofició además de representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un cargo en el que tuvo influencia en el nombramiento de jueces nacionales y federales.

Pero las relaciones de Mahiques se multiplicaron desde entonces. Tanto es así que logró ser nombrado presidente la Asociación Internacional de Fiscales y ascendió en el mundo del fútbol más allá de las fronteras. En la Argentina, es un activo hincha de San Lorenzo.

Fue nombrado representante en la Comisión de Ética de la Conmebol. Además, el año pasado, cuando Claudio “Chiqui” Tapia presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), anunció a Mahiques como su vicerrector. Fue el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y de que se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. Mahiques dice que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial.

Juan Bautista Mahiques

De todos modos, el vínculo de los Mahiques con la cúpula de la AFA es evidente.

Mahiques es hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación Federal, máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema. Carlos Mahiques tenía para resolver la pelea de competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, pero dejó el caso el mes pasado, después de que LA NACION publicó que el camarista había festejado el año pasado su cumpleaños en esa quinta. Mahiques padre no dijo que dejaba el caso por eso. Anunció que renunciaba a una suplencia en la vocalía de la Casación donde estaba esa causa.

Carlos Mahiques Captura de Video

A Carlos Mahiques se le termina su mandato como juez este año porque cumple 75. Sólo podrá seguir durante cinco años más si el Senado le da un nuevo acuerdo. Milei, que no envió al Senado el pliego de un solo juez en los más de dos años que lleva en la Casa Rosada, sí le pidió a la Cámara alta que revalidara el cargo de Carlos Mahiques. Ahora su hijo seguirá esa gestión ante los senadores.

Los vínculos de los Mahiques con la AFA incluyen también a otro de los hermanos: Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, que fue designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Pero las relaciones de los Mahiques son de lo más diversas y llegan muy lejos. Los Mahiques -y Juan Bautista, de 45 años, en particular- tienen un vínculo estrecho con el senador kirchenrista Wado De Pedro, exministro del Interior, y con su familia. La relación nació en Mercedes, de donde todos ellos son oriundos, pero no se cortó pese a que la política los encontró en lugares que parecían ser irreconciliables.

La designación de Mahiques fue anunciada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!”, tuiteó Milei.

El flamante ministro le agradeció directamente a Karina Milei. En su primer tuit como ministro, dijo: “Agradezco a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”. Una clara señal del alineamiento que lo lleva al cargo.