Malena Galmarini apuntó contra la “motosierra en salud” y pidió “no caer en provocaciones” por el cambio de nombre del CCK

Escuchar

Malena Galmarini se pronunció sobre la propuesta de cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), recordó su lugar de nacimiento y cargó contra el Gobierno por la escasa respuesta frente al brote de dengue. “Pasan la motosierra por encima de todo, incluso de la salud, y mienten sobre lo que dicen los especialistas”, criticó la expresidenta de Aysa.

“Nací en la Maternidad ‘Eva Perón’ de San Isidro. La dictadura militar le borró ‘Eva Perón’. En democracia reinstauraron el nombre. No son temas estructurales. Se remedian. No caigamos en provocaciones”, sostuvo Galmarini en relación al intento de cambio de nombre que anunció este martes el Gobierno a través del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Nací en la Maternidad “Eva Perón” de San Isidro. La dictadura militar le borró “Eva Perón”. En democracia reinstauraron el nombre. No son temas estructurales. Se remedian. No caigamos en provocaciones.

👉🏼 Lo imperdonable es que el Gobierno Nacional aseguró que la recomendación… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 26, 2024

Luego, subrayó: “Lo imperdonable es que el Gobierno Nacional aseguró que la recomendación de los expertos era no vacunar contra el dengue. Ahora sabemos que la Comisión Nacional de Inmunizaciones, por el contrario, recomendó el 7 de marzo (¡hace casi tres semanas!) vacunar de manera ‘focalizada e inmediata’. Pasan la motosierra por encima de todo, incluso de la salud, y mienten sobre lo que dicen los especialistas”.

La exprecandidata a intendenta de Tigre (perdió la interna frente al actual jefe comunal y exaliado Julio Zamora) se hizo presente el domingo en Plaza de Mayo para conmemorar los 48 años del último Golpe de Estado. “Tenemos que organizarnos rápidamente para ponerle fin a esta etapa oscura de nuestra historia”, pidió desde allí.

“La historia es lo que es. El Nunca más es nunca más y es lo que estamos viendo acá”, explicó, haciendo referencia a las miles de personas que asistieron -como ella- a la manifestación. “Hoy no es un día más, ya no somos solo nosotros. La Argentina que queremos no es para algunos sí y otros no”, lanzó.

El Frente Renovador se rearma

Galmarini, a diferencia de su esposo, el líder del Frente Renovador (FR) y excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, asistió el pasado viernes al congreso que realizó el FR en el que eligió al santafesino Diego Giuliano como su nuevo presidente.

“Los argentinos tenemos que encontrar puntos de encuentro y no seguir exacerbando nuestras diferencias, que nos llevan a un péndulo en el que perdemos todos”, fijó Giuliano como una de sus principales líneas al tiempo que manifestó su “preocupación por el clima de violencia política que alientan ciertos discursos”.

La expresidenta de Aysa no tuvo un rol protagónico en el congreso desarrollado en Parque Norte, pese a que se especulaba que podía ser elegida como nueva titular del partido que fundó Massa.

LA NACION