En medio de las marchas que se realizaron en todo el país para conmemorar un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno compartió un video con su versión sobre lo que ocurrió durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y los años previos. Tras el revuelo que generó, especialmente en redes sociales, varias personalidades políticas repudiaron el mensaje de Presidencia. Una de ellas fue Malena Galmarini, que acusó a la gestión de Javier Milei de “querer imponer otra versión de la historia”.

“La historia es lo que es. El Nunca más es nunca más, y es lo que estamos viendo acá”, explicó, haciendo referencia a las miles de personas que asistieron -como ella- a la manifestación de este domingo en Plaza de Mayo.

Y continuó: “Hoy no es un día más, ya no somos solo nosotros. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y organizarnos rápidamente para ponerle fin a esta etapa oscura de nuestra historia ”. Así, la expresidenta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) apuntó directamente contra el Presidente y le pidió que entienda “que todos queremos vivir bien”. “La Argentina que queremos no es para algunos sí y otros no”, lanzó.

Otra de las que se mostró el contra del video del Gobierno fue Estela de Carlotto, que -durante el discurso que dio en el acto por los 48 años del último golpe militar- consideró que “busca reinstalar la teoría de los dos demonios”. “Las constantes conspiraciones del gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel en sentido contrario va contra los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina y tienen rango constitucional”, aseguró.

Además, señaló que todavía quedan “civiles impunes” que representan el poder económico y empresarial, y que los militares que están presos cuentan con “muchos beneficios”.

La marcha por el 24 de marzo en Plaza de Mayo. EMILIANO LASALVIA - AFP

Por su parte, Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda (FIT), apuntó contra las “falsedades y manipulaciones” del spot. “(Juan Bautista) Yofre se olvidó que las reparaciones económicas fueron del gobierno de (Carlos) Menem, que el video oficial reduzca toda la lucha de nuestro pueblo por juicio y castigo a un problema monetario, no se le ocurrió ni a los genocidas”, sentenció, antes de disparar contra el Presidente y la vice: “Milei y Villarruel buscan avanzar en su plan de impunidad, niegan el genocidio y justifican los crímenes aberrantes de la dictadura. Por eso este domingo marchamos masivamente como siempre lo hemos hecho: denunciando que son 30.000 y fue un genocidio”.

Y adelantó: “Los seguiremos enfrentando con las movilizaciones, como siempre hemos hecho, es la herramienta más efectiva que tenemos”.

