Tras las vacaciones de Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, en Pinamar, la extitular de Aysa contó por quién votó en el balotaje del 2015, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. “Corté una boleta vieja”, reveló.

La anécdota surgió luego de un cruce con el abogado Carlos Maslatón, que dijo que votó por Macri porque “así lo ordenó Sergio Massa”, cuando el exintendente de Tigre había quedado tercero en las generales de ese año. Tras ello, Galmarini le respondió. “Nunca Sergio mandó a votar a Macri. No entiendo por qué semejante mentira… Sergio votó al peronismo y yo también”, escribió en su cuenta de X.

Estimado, nunca Sergio mandó a votar a Macri. No entiendo por qué semejante mentira… Sergio votó al peronismo y yo también. https://t.co/jyJmT6nIoa — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) January 31, 2024

Esta tarde, a solo un día del desembarco de Scioli en la Secretaría de Medio Ambiente, Turismo y Deportes de Javier Milei, que generó revuelo dentro del peronismo, Galmarini replicó un video de 2015 cuando fue consultada sobre cuál de los candidatos [los más populares en ese entonces] era peor. “Scioli [es peor], porque vivo en la Provincia, gestiono el municipio [de Tigre] hace siete años, los patrulleros están destartalados, no tienen nafta, los hospitales no tienen guardia, las escuelas están destruidas, las rutas están todas rotas. Puede ser peor que Cristina [Kirchner]. No sé por quién votaría. No votaría por Daniel Scioli,” sostuvo.

Además de repostearlo, contó la anécdota de por quién votó finalmente en aquellas elecciones celebradas en noviembre de 2015. “Siempre pensé y dije lo mismo de ese señor. Es más, te voy a contar a quién voté en el balotaje de ese año: a Sergio Tomás Massa. Corté una boleta vieja y fui con mi convicción nuevamente a la urna” , comenzó Galmarini a través de la red social X.

En ese sentido, agregó: “Nadie define por mí, ni mis valores, ni mis convicciones, ni mis ideas. Sigo creyendo como en aquel tiempo que Sergio Massa será un gran Presidente si el pueblo argentino le da la oportunidad de gobernar. Lo dije, lo digo y lo diré siempre!”

Por quién se inclinó Massa en el balotaje de 2015

Días después de las elecciones generales, que dejaron a Sergio Massa tercero en el 2015, el líder del Frente Renovador aseguró que “una enorme mayoría” de sus votantes lo apoyaría a Macri en los comicios, aunque aclaró que “también un grupo importante” de sus seguidores que se inclinarán por Scioli (Frente para la Victoria) porque temen que haya “un ajuste”.

“Hay una enorme mayoría de los que nos votaron que va a votar a Macri, pero también hay un grupo muy importante, que son laburantes, clase media, que tienen miedo al ajuste y van a votar a Scioli. Y algunos, una porción muy chiquita, que va a votar en blanco”, advirtió Massa en aquél entonces.

En ese marco, Massa les recomendó a sus votantes que se jueguen por Scioli o Macri en el cuarto oscuro. “Le aconsejaría a toda la gente a los que me votaron a mí que no voten en blanco, aun a riesgo de equivocarse, pero lo peor que pueda pasar es que uno no haga”, sostuvo el exintendente de Tigre.

