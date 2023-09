Malena Galmarini habló tras las denuncias por la compra de 620 vehículos para AySA: “Se van a arrepentir”

escuchar

Luego de la denuncia hecha por diputados de Juntos por el Cambio (JxC) sobre supuestos sobreprecios en la adquisición de 620 vehículos por parte de AySA, Malena Galmarini, titular de la compañía estatal, criticó el accionar de los legisladores. “Se van a arrepentir porque creo que pueden ir a ver todo. Invito [a venir] a las diputadas y diputados que hacen denuncias sobre la empresa sin conocerla, sin haber pasado por la puerta”, se defendió.

“Nosotros no solo hacemos las cosas como corresponde, sino que cuidamos a la compañía mucho más de lo que hizo el gobierno a los que estos dirigente representaban”, agregó Galmarini en diálogo con Futurock. La titular de la compañía dijo que los ediles de JxC que iniciaron la medida judicial son “pseudo dirigentes o dirigentas que creen que judicializar la política es lo más fácil, cuando en realidad es politiquería”.

“Si van a hacer una denuncia, no pido que me llamen, pero que lean, estudien, en principio la licitación y luego la adjudicación”, reclamó la empresaria. La denuncia señala que se adjudicó una licitación para la compra de 613 autos y siete camiones eléctricos por montos mayores a los precios de mercado y en dólares, con una cotización que es beneficiosa para la empresa que hizo la oferta, a un precio superior al estimado por AySA. El pliego establecía un costo máximo de U$S 25.474.453, cuando debería estar expresado en pesos o si se menciona en dólares, debe existir una justificación, lo que no aparece en la licitación.

A raíz de esa denuncia, llevada adelante por los legisladores Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli, y por Juan José Calandri, quien se desempeña como auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue que el juez federal Ariel Lijo envió a la Policía Federal con una orden de presentación a AySA, a la automotriz Renault Argentina y a la concesionaria de autos Lumiere para pedir y secuestrar documentación relacionada.

“No hubo un allanamiento en AySA. Lo que hubo fue un pedido de un juez sobre una serie de papeles, incluida la nota que manda Renault Argentina diciendo primero que el Estado no puede comprar directamente a las terminales y que lo tiene que hacer en las concesionarias. Dentro de ellas se hace una licitación, la que presenta el menor precio es la que gana y nosotros no licitábamos solo el vehículo - compramos camionetas, camiones, autos”, se explayó Galmarini.

De acuerdo a su explicación, esas adquisiciones llevan una serie de reacomodamientos, como ponerles una división entre quien conduce y los asientos de atrás, para convertirlos en autos especiales para el servicio. “Lo que hacía la concesionaria era darnos los autos hasta con patente. Eso era parte del precio final”, agregó la esposa del ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa.

Daniel Jayo - LA NACION

Sobre los gobernadores opositores y “el gobierno de unidad” propuesto por Massa

Galmarini definió hoy a su marido como “un tipo de consenso” y sostuvo que, por ese motivo, hay gobernadores de espacios opositores que creen en la conformación de “un gobierno de unidad nacional” tal como él propone. ”Por eso estaban sentados Gerardo Morales y Gustavo Valdés el otro día en Jujuy. Era impensado que dos dirigentes de una oposición tan férrea como ellos se sentaran no solo con Sergio, sino con otros gobernadores peronistas”, destacó.

La titular de AySA añadió que “muchos de los dirigentes” con los cuales el ministro “se lleva bien” van a optar por él en detrimento del postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, “que viene con la motosierra”. ”Le criticaron a Sergio durante muchos años que hablaba con todos, si era ventajita o panqueque, pero en realidad es un hombre de la democracia. Sergio no trae las peleas del pasado argentino ni esa carga emotiva o la construcción de una personalidad basada en matar o morir”, agregó.

Al ser consultada por las versiones periodísticas que aseguran que Massa habría elegido su eventual ministro de Economía, Galmarini sostuvo que “no importa el nombre porque va a tener un gran equipo y va a estar muy cerca de la gestión” si gana las elecciones.

Respecto del escenario electoral, la dirigente aseveró que “es una elección muy difícil”, pero remarcó que Massa “es el tipo que necesita la Argentina” para afrontar los tiempos que se vienen. ”No podemos probar con quienes gobernaron. Muchos se hacen los gallitos, más que nada las gallitas. Amenazan, pero si ya estuvieron cuatro años, ¿por qué no lo hicieron?”, expresó aunque sin nombrarla en referencia a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

