Malestar con Martínez en la CGT por la reunión con Pettovello

“Hay descontento y enojo”, transmitieron desde la Confederación General del Trabajo (CGT) en referencia al encuentro que mantuvo Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La cumbre entre la funcionaria y uno de los hombres fuertes de la central obrera incluyó fotos sonrientes en redes sociales, en medio de la difícil situación que atraviesa un Gobierno tras la derrota bonaerense.

Sandra Petovello, tras la reunión de gabinete Ricardo Pristupluk

Tanto desde el entorno de Martínez como de Pettovello explicaron que la reunión, que tuvo lugar el jueves en la sede de Capital Humano, tuvo relación con la futura reunión del Comité Regional del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El evento será del 1 al 3 de octubre en Punta Cana, donde el líder de los trabajadores de las construcción -miembro del Consejo de Administración de dicho organismo desde 2005- volverá a reencontrarse con la ministra, que asistirá en calidad de representante del Ejecutivo Nacional.

“Fue una reunión de trabajo en la que se abordaron distintos temas. Se conversó especialmente sobre la agenda de la OIT de cara a la próxima convención del organismo. Fue una muy buena charla, con el objetivo de seguir trabajando en articulación entre el gremio y el ministerio hacia el futuro”, marcaron fuentes del entorno de Pettovello.

La ministra también se mostró por separado con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

Pettovello no fue incluida en las últimas mesas de toma de decisiones políticas electorales de La Libertad Avanza, que el oficialismo armó esta semana para afrontar la turbulencia.

Gerardo Martínez, de la UOCRA Hernan Zenteno - LA NACION

“La reunión estaba concertada desde hace un mes, la ministra no tiene mucha experiencia en este tema y Gerardo le explicó la temática y la dinámica de estos acontecimientos; cumplió su función y deber por el cargo que ocupa dentro de la OIT”, respondieron desde el entorno de Martínez, donde aseguraron que “no recibió críticas directas desde otros secretarios generales”.

Puertas adentro de la CGT le indilgaron a Martínez falta de timming. El 5 de noviembre, en Parque Norte, los jefes sindicales deberán consagrar a las nuevas autoridades para el período 2025-2029. “Innecesario, el peronismo viene de una gran victoria y el gobierno está en su peor momento”, sintetizó una fuente sindical, que agregó: “Podían haberse evitado esas fotos”.

Entre ellas, afirman, mostraron fastidio la facción de “los gordos” que encabezan los grandes sindicatos de Sanidad y Comercio, y la del “barrionuevismo”, que maneja el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, apoyado por Estaciones de Servicios, Textiles y Mestranza, entre otros.

Luis Barrionuevo

En la actualidad, son cinco los sectores que conviven dentro de la confederación con sede en Azopardo 802. Además de “los gordos” y “los barrionuevistas”, la mesa chica está representada por los “independientes”, que aglutina a la UOCRA, Obras Sanitarias y UPCN); y “el moyanismo”, que orbita de forma autónoma detrás de la figura del camionero Hugo Moyano. Luego, más rezagada, se encuentra la línea de sindicatos alineados con el kirchnerismo: SMATA, La Bancaria y la UOM.

Pese a las diferencias, todos son críticos del rumbo de Milei, cuya gestión -coinciden- hoy “no tiene ningún diálogo con los sindicatos”, contra los cuales el oficialismo estudia volver a la carga con una reforma laboral. Esa cruzada dependerá de los resultados de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, un escenario de desenlace desconocido en este momento.

“La mayoría de los sindicatos de la CGT respaldan al gobernador Axel Kicillof, con las elecciones bonaerenses se ratificó ese rumbo que no es de ahora; la relación ya estaba constituida desde varios meses atrás”, aseguraron diversas fuentes consultas de la CGT.

“Gerardo propone que se reedite un triunvirato”

El próximo paso a seguir por la CGT será el 18 de septiembre, cuando se lleve a cabo el Comité Central Confederal en la sede de Azopardo, una cita que incluye a las seccionales regionales. Será la última parada oficial previo a la renovación de autoridades que reemplazará a la aún vigente cúpula encabezada por Héctor Daer, quien dejará el cargo tras 9 años.

Con el referente de Sanidad también se irán Carlos Acuña (Estaciones de Servicios) y Octavio Argüello (Camioneros). ¿Ese día (del confederal) estará presente Martínez? Es la pregunta que sobrevuela ahora. “Va a ir”, respondieron desde su círculo.

Por lo pronto, los sindicatos aún no lograron saldar la discusión en torno a la continuidad del modelo de triunvirato o volver al formato de secretario general único. “Gerardo propone que se reedite un triunvirato, hoy no hay un liderazgo que se imponga y que pueda representar la totalidad de los sectores de la CGT”, contaron desde la UOCRA, cuyo postulado es Cristian Jerónimo, titular de los Empleados del Vidrio. “Tiene su voto de confianza, viene de un sindicato industrial, es buen dirigente y también es joven”, ponderaron.

Uno de los nombres que corren con mayor ventaja es el de Jorge Sola, reelecto esta semana con casi el 98% como secretario general del Sindicato del Seguro y portavoz de la CGT. Es el único que tendría un leve paso de ventaja en caso de que se tome la decisión de ir con un solo secretario general. Por su parte, de concretarse la permanencia del triunviro, la tercera esquina del triángulo sería destinado para la secretaria adjunta de Judiciales, Maia Volcovinsky, vinculada al “barrrionuevismo” y quien se convertiría en la segunda mujer en alcanzar el rango de secretaría general en la historia de la CGT.

Algunos dirigentes, en cambio, son más escépticos sobre la danza de postulados. “Se va a resolver cinco minutos antes”, indicaron.