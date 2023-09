escuchar

Paradojas de la política: cuando en agosto de 2019 el entonces presidente Mauricio Macri dispuso rebajar el impuesto a las ganancias y el IVA en determinados productos de la canasta familiar, el Frente de Todos –que acababa de asestarle un durísimo golpe en las primarias a Juntos por el Cambio– tildó la medida de electoralista y, no contento con ello, una legión de gobernadores peronistas acudió en protesta a la Justicia, ya que ambos tributos son coparticipables . La Corte les terminó por dar la razón y Macri debió dar marcha atrás.

Cuatro años después, el ministro de Economía Sergio Massa anuncia que a partir de octubre próximo se implementará una suba del piso mínimo de ganancias a más de $1.500.000 y promete enviar un proyecto de ley para perpetuar esta medida desde el primer día de 2024. Ninguna originalidad: Massa, al igual que el Macri de entonces, teme que la crisis inflacionaria lo deje afuera del ballottage y apela a las mismas y desesperadas prácticas macristas que el peronismo aquella vez denostó.

Sugestivamente, esta vez los gobernadores peronistas no irán en tropel a la Justicia para evitar la poda que esta nueva alza del mínimo no imponible de Ganancias provocará en sus ingresos coparticipables. Los que sí salieron con los tapones de punta fueron los economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio: no solo cuestionaron a Massa por el tono electoralista de la medida sino que, además, adelantaron que no la votarán en el Congreso.

Tal vez ese sea el objetivo buscado por Massa: dejar a la vista del electorado la renuencia de la oposición a avalar un beneficio fiscal para poco más de 700.000 personas. En Juntos por el Cambio retrucan que el sistema tributario actual no merece más parches –menos aún a 40 días de las elecciones– sino una reforma integral seria y profunda.

“Lo que propone Massa con el impuesto a las ganancias es otra maniobra desesperada del oficialismo, un manotazo de ahogado. Avanzar en un proyecto de estas características ahora, cuando faltan solo tres meses para que asuma el nuevo gobierno, es inaudito. Solo genera más incertidumbre”, advierte el diputado y jefe del bloque radical, Mario Negri.

¿Pero no es que Juntos por el Cambio propone en su plataforma bajar impuestos? “Estamos a favor de bajar impuestos, pero hay que hacer las cosas bien, con seriedad. La Argentina no necesita más humo y parches del kirchnerismo. Al país se lo saca adelante con propuestas serias, con un plan real de estabilización y crecimiento”, responde Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro.

El diputado Luciano Laspina, quien conforma el equipo de economistas de la candidata presidencial, Patricia Bullrich, calificó de “mamarracho electoralista” a la medida anunciada por Massa.

“La baja del impuesto a las ganancias se financiará con la suba del impuesto inflacionario. Resultado: 600.000 beneficiados, 47.000.000 de perjudicados. La medida es irresponsable, inequitativa y sumamente regresiva ”, enfatizó Laspina, en línea con el tuit publicado por el economista Esteban Domecq.

Desde el radicalismo, el también economista y diputado Martín Tetaz insistió en que Juntos por el Cambio apuesta por una reforma tributaria integral y, en ese contexto, una modificación del impuesto a las ganancias, al que considera –por su carácter progresivo– uno de los más importantes del sistema impositivo argentino.

“No estamos de acuerdo con la propuesta de Massa porque se trata de una propaganda política burda en el medio de la campaña electoral –sostiene Tetaz–. Nuestra propuesta tributaria consiste en quitarle todos los impuestos a la producción y a las exportaciones, manteniendo un tributo a las ventas finales, que reemplace los ingresos brutos y que sea complementario al IVA, aunque con alícuotas más bajas, y un impuesto a las ganancias, también general y con alícuotas más progresivas que las de ahora. No deberíamos eliminarlo por su carácter justamente progresivo. Lo de Massa es demagógico y no lo vamos a votar”, enfatizó Tetaz.

Entre los bloques provinciales prima cierta inquietud por el impacto que tendrá esta suba del mínimo no imponible en los ingresos coparticipables. “El 62% de la recaudación de Ganancias pertenece a las provincias. Cualquiera hace política con plata ajena” , cuestionó un hombre del interior que, no obstante, espera ver el proyecto una vez en el Congreso.

Desde el interbloque Federal, el jefe del espacio, Alejandro “Topo” Rodríguez, cuestionó tanto al oficialismo como a Juntos por el Cambio porque en ambas gestiones se permitió que el impuesto a las ganancias alcanzara a un vasto sector de trabajadores.

“Los que gobiernan ahora y los que gobernaron antes se pasaron años cobrando ganancias a los trabajadores y ahora, en medio de la campaña, parece que se iluminaron”, enfatizó Rodríguez. El legislador apuntó contra aquellos legisladores de Juntos por el Cambio que, hace una semana atrás, desafiaron con tono de sorna a Massa a que mande al Congreso el proyecto de eliminación de Ganancias. “Decían que lo iban a votar, ahora no”, señala.