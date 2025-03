Manuel Adorni advirtió a quienes vayan a la marcha que si hay violencia las fuerzas de seguridad volverán a intervenir: “Que se corran porque van a actuar”

El Gobierno anticipó que las fuerzas de seguridad intervendrán si se registran hechos de violencia durante la manifestación convocada para este miércoles en el centro porteño. “Aquel que mañana vaya a manifestarse pacíficamente y vea violencia, que se corra, porque las fuerzas de seguridad van a actuar. Si tienen que reprimir a los violentos, lo van a hacer”, advirtió anoche el vocero presidencial, Manuel Adorni, en LN+. Las declaraciones se produjeron en la previa de la nueva protesta, tras los incidentes registrados la semana pasada, que dejaron decenas de heridos y detenidos, incluido Pablo Grillo, quien continúa internado en grave estado.

Adorni señaló que el Gobierno espera que la jornada se desarrolle en paz y que los manifestantes puedan expresarse sin inconvenientes. “De hecho, los que se manifiestan legítimamente, independientemente de que podamos no estar de acuerdo con ellos, merecen hacerlo en paz. Sin infiltrados, sin violencia, sin barras, sin tirapiedras, sin quemacoches”, afirmó el funcionario.

En ese marco, Adorni también se refirió al caso de Grillo, el manifestante que resultó gravemente herido durante los enfrentamientos del miércoles pasado y permanece internado en el hospital Ramos Mejía. “Es un hecho desgraciado que no debió haber ocurrido, porque la violencia jamás debió haber existido”, sostuvo. El fotoperiodista, de 41 años, recibió un impacto en la cabeza durante la represión y su cuadro continúa siendo delicado.

Un hombre lanza una piedra durante una protesta de jubilados respaldados por aficionados del fútbol, en las inmediaciones del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025. Incidentes se produjeron este miércoles en inmediaciones del Congreso de Argentina, donde aficionados al fútbol se movilizaron para respaldar a jubilados que realizan habitualmente una marcha en reclamo de la mejora de sus haberes. Martín Zabala - XinHua

Respecto a la movilización de la semana pasada, el vocero presidencial sostuvo que la protesta terminó perjudicando a los jubilados, quienes eran el eje de la convocatoria. “Casi no se vieron jubilados, eso es triste. Quienes quisieron apoyar a los jubilados terminaron impidiendo que se puedan manifiestar”, dijo.

Adorni también vinculó lo ocurrido con una intención desestabilizadora por parte de algunos sectores políticos, en línea con lo que afirmó el oficialismo a partir de la manifestación del miércoles pasado. “Está claro que quieren que el Gobierno se termine, que el presidente Milei se vaya”, aseguró. Según su análisis, los organizadores buscan alterar el orden institucional por fuera de los mecanismos democráticos. “El tema es que no pueden entrar por los lugares que entran habitualmente a los gobiernos. Por las urnas no pueden entrar ni van a poder entrar. El problema que tienen es que saben lo que les va a pasar, que no van a volver más”, agregó el portavoz.

Mientras tanto, se ultiman los detalles del operativo de seguridad que se desplegará este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Gobierno porteño, habrá un amplio despliegue de agentes y cortes de tránsito programados en el microcentro y zonas aledañas. El plan incluye la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad, la Prefectura Naval y la Gendarmería, en un esquema coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El dispositivo prevé bloqueos en los principales accesos a la Plaza Congreso y calles aledañas desde las primeras horas del miércoles. Se anticipan complicaciones en el tránsito en la Avenida de Mayo, la 9 de Julio y los alrededores del Palacio Legislativo. El gobierno de Jorge Macri también anticipó que se aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación y evitar cortes prolongados en las principales arterias porteñas.

Las autoridades buscan evitar que se repita la escena de la semana pasada, cuando la manifestación terminó desbordada y con fuertes cuestionamientos a la actuación de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el mensaje del vocero parece apunta a marcar la línea oficial de cara a una jornada que volverá a tensar el clima social y político en el centro porteño.

LA NACION