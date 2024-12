Manuel Adorni afirmó que ficha limpia va a “ser una realidad” pero puso en duda que haya sesiones extraordinarias: “Apuntamos a que sea la mejor versión”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al futuro del proyecto de ficha limpia, el cual no pudo tratarse la semana pasado por falta de quórum. El portavoz sostuvo que en algún momento va a “ser una realidad”, sin embargo, puso en duda que haya sesiones extraordinarias y aseguró que es una decisión que el Presidente debe tomar en las próximas horas.

“El proyecto no tenía consensos y debe ser impecable. Va a haber un consejo de expertos y juristas, junto con Alejandro Fargosi, que nos van a ayudar a que haya una ley que no favorezca a los malos”, afirmó en LN+, y sumó: “Ficha limpia va a salir y ser una realidad porque nuestra bandera es la honestidad y que los corruptos no lleguen. Apuntamos a que todo lo que hagamos sea la mejor versión de lo que se pueda hacer”.

Incluso, sobre las versiones que dicen que la ausencia de diputados libertarios a la sesión se debe a un acuerdo con Cristina Kirchner para que no salga la ley, Adorni subrayó que, desde la lógica política, al Gobierno le convendría que sea aprobada.

Entre otros temas, el vocero habló sobre la interna dentro del Poder Ejecutivo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si bien calmó las tensiones, advirtió que la exdiputada está “más cerca de la casta porque convive con un 90% de senadores que lo son”.

Ante la posibilidad de una llamado a sesiones extraordinarias para tratar una nueva versión de ficha limpia o el presupuesto 2025, entre otros temas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que el Gobierno lo está trabajando. En este sentido, Adorni señaló que aún no hay nada definido y que además de ser un asunto que definirá el Presidente en las próximas horas, también se desconoce el temario.

Además, el secretario de Comunicación y Medios contó que existe una mesa política del Gobierno que se reúne todos los martes a la mañana para tratar los temas centrales de la semana, la cual está compuesta por él, el Presidente, Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.

Adorni, sobre las supuestas amenazas narco: “Lo tomamos con máxima alerta”

A raíz de un video sobre una supuesta amenaza de narcos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el que extorsionaron con matar gente, desde el Gobierno lo tomaron con “máxima alerta”, según el vocero. “Quien crea que podemos seguir viviendo en un país con este tipo de personajes está equivocado”, indicó y agregó: “Nosotros lo que queremos con la ley antimafias es terminar con las mafias y lo que ocurre en muchos lugares de la Argentina”.

“El haber bajado el 80% de los homicidios en Rosario y tener una lucha contra el narcotráfico como se les dio el 10 de diciembre no es gratis. Hay un montón de intereses que se han tocado. Hay un sector del país que quiere seguir así porque eran mafiosos, terroristas o corruptos”, expresó.

Por otra parte, los narcos avisaron que están distribuidos, además de Rosario, en parte de la provincia de Buenos Aires, territorio del gobernador peronista Axel Kicillof. Al respecto, Adorni dijo que hay un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales, de PBA y de la Ciudad, y aseveró: “Esto es una bandera que tiene que ser sin ideología y en defensa de los argentinos. Hay cuestiones que tienen que empezar a dejar afuera lo partidario, como la baja de la inflación”.

LA NACION