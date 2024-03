Escuchar

En su conferencia de prensa de este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la convocatoria que hizo el presidente Javier Milei a los gobernadores para reunirse en Córdoba el próximo 25 de mayo. “El pacto no es para reproducir o generar consensos, es para garantizar el bien de los argentinos”, aseguró en referencia al llamado Pacto de Mayo.

Y continuó: “Nos llaman la atención las paradójicas declaraciones de algunas minorías que no van a ir al pacto. Surgen dos preocupaciones: que no se haya entendido el discurso del Presidente -más allá de su claridad- y que para algunos siga imperando el dogma ideológico por sobre el beneficio individual”. Así, apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que rechazó la invitación al declarar: “Arranquen nomás si no llegamos”.

“Desde la convocatoria del viernes, la Argentina recibió sólo buenas noticias de los mercados. Las acciones subieron un 5%; el Riesgo País bajó a 1534 puntos, algo que no se alcanzaba desde hace más de dos años; el dólar blue cedió; y sentimos que la inflación está en los números que esperábamos, en torno al 15%”, detalló Adorni.

Asimismo, se refirió a la visita de Milei a la Expoagro 2024 el martes, a la que definió como una “bocanada de aire fresco”. Destacó que la “gente que trabaja o genera trabajo” es la que no tuvo “más que mensajes de apoyo hacia” y en esa línea remarcó que “están atentos” a los pedidos de la población, como lo son las jubilaciones o la educación.

“Entendemos que la fórmula jubilatoria debe discutirse y generar consensos entre todos los sectores, porque no solo hablamos de los que están jubilados actualmente, sino de los que se van a jubilar más adelante. Tenemos que comenzar a movernos en una lógica de largo plazo en la Argentina”, expresó.

A continuación sumó: “Los bonos -que, ante el fracaso de la ley, se dan hace mucho tiempo- están en concordancia con las metas de equilibrio fiscal que se hicieron en campaña y que estamos cumpliendo con creces. Después de ordenar todo lo que nos queda, y con la premisa del equilibrio fiscal, seguiremos con el resto de las cuestiones”.

En cuanto a la educación, descartó que las universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA) dejen de funcionar en un futuro cercano. “No hay nadie que vaya a un colegio secundario y tenga que ingresar a la UBA que tenga dudas de que lo vaya a poder hacer”, consideró y subrayó: “No estamos en contra del presupuesto educativo, de que las universidades funcionen de forma óptima y eficiente para tener mejores profesionales en el futuro; pero sí estamos en contra de las transferencias que se hacen y nadie sabe qué pasa y en que no se traduce la cantidad de egresados con la de inscriptos”.

Luego sentenció: “Jamás estuvo en nuestros deseos hacer algo que perjudique a la educación, en cualquier nivel. Los problemas presupuestarios ocurren en todos los niveles y en todas las áreas. Estamos comprometidos con que los alumnos estudien y mejoren la calidad educativa”.

Las irregularidades en Nación Seguros

Durante su conferencia, Adorni se refirió al escándalo de los seguros contratados por el Estado durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. “Hemos detectado irregularidades en todas las dependencias del Estado. Por su magnitud, algunas se hicieron más conocidas o tuvieron un impacto judicial más grande y otras, como una persona en ojotas haciendo milanesas en una cochera del Ministerio de Justicia, es algo menor que genera una sonrisa”, expresó respecto de la revelación del ministro Mariano Cúneo Libarona.

Además, explicó por qué Nación Seguros no está en la lista de las empresas estatales a privatizar y dijo que “si la empresa no está en el listado, habrá una razón en virtud a su funcionalidad”. Esto mismo lo comparó con lo que sucede en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): “Es como cuando vendés tu auto; si vienen a verlo, se lo mostrás lavado y pulido; con las empresas pasa lo mismo. Hay empresas que si se quieren privatizar, hay que ponerlas en valor y hacer que funcionen de manera eficiente”, aseguró y consideró que, de otra forma, “el perjuicio para los argentinos va a ser mayor porque la empresa va a tener menor valor”.

Finalmente, aclaró que este “saneamiento” es algo que va a suceder “en un montón de empresas”. Y cerró: “No solo importa sacarse de encima el gasto del Estado, sino ir reduciéndolo para que el contribuyente tenga menos carga. No está descartada absolutamente ninguna privatización de las empresas del Estado, lo que no quita que algunas se hagan y otras no”.

