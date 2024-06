Manuel Adorni confirmó que se hace cargo de los medios públicos: “El plan para Télam es su cierre”

Escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, será quien se haga cargo de los medios públicos. Luego del anticipo que dio LA NACION bien temprano este martes al respecto, el propio portavoz del presidente Javier Milei más tarde, en su tradicional conferencia de prensa, confirmó la novedad. Asimismo, indicó que el plan que tiene para Télam es el cierre.

“La Jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse de la mano de Guillermo Francos y las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda por competencias. Efectivamente Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, sostuvo Adorni por la mañana.

Entonces, el vocero -que acumula poder en la estructura del Estado con la bendición de los hermanos Milei- aclaró: “El plan sigue siendo el mismo: el de Télam es su cierre; y el del resto de los medios públicos, dependemos de la decisión del Congreso, pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”.

Siempre bajo esa postura, el portavoz ratificó que harán “todo lo que dijeron que iban a hacer”, dentro de lo que permitan las leyes y la política. “Télam está en proceso, se está desmantelando ”, marcó.

Proyecciones del FMI

En tanto, Adorni buscó bajarle el tono a la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el riesgo de una recesión más larga de la esperada en la Argentina, que podría elevar la tensión social y complicar el plan de estabilización, así como también su pronóstico de caída del PBI local de 3,5% para este año.

“Podemos estar mas o menos de acuerdo, pero respetamos las proyecciones. No quita que son de terceros. Con entusiasmo el Presidente tuvo tres encuentros con [la titular del organismo, Kristalina] Georgieva: una, la reunión bilateral; y después ha tenido dos encuentros informales. En todas el FMI mostró optimismo. Con alguien que hemos sido cumplidores seriales fue con FMI. Ver cómo nos encaminamos a un nuevo acuerdo es prometedor ”, comentó Adorni, a la vez que dijo que la semana pasada retomaron las conversaciones con la entidad no solo por el nuevo pacto sino también para definir metas a largo plazo.

Insistió, además, con que el punto más bajo de actividad ya pasó, en que el norte está claro y en que ya hay repunte en algunas ramas. “Este ha sido un año que, cuando se mire de punta a punta, va a ser de retracción económica, no cabe ninguna duda”, admitió sin embargo, pero pidió mirar “la película completa”. Mientras, evitó precisar una fecha de salida del cepo. “Hasta que no tengamos resueltas las cuentas del Banco Central, no podemos levantar el cepo. Pero estamos muy cerca de que eso ocurra”, se limitó a decir.

Paneles solares

Por otra parte, Adorni confirmó que hubo una charla entre Milei y su par Gabriel Boric -pero no telefónica- por los paneles solares que quedaron instalados del lado chileno de la frontera, el día en que se cruzaron en la cumbre por la paz en Ucrania, que se hizo en Suiza.

“Hablaron en persona en Europa. Estaban esperando para verlo al presidente de Ucrania y en un momento Boric le hace el planteo sobre los paneles. El Presidente se comprometió a hablar con [la canciller Diana] Mondino y solucionar el problema, después intervino Defensa y todo quedó solucionado. Entiendo que, de no haber un problema climático, esperábamos autorización para el ingreso del personal para retirar los paneles. Hoy, de no mediar inconveniente menor, se va a realizar”, comentó el portavoz.

Hacia adelante, el funcionario contó que Milei partirá el 20 de junio a las 19.30 a España para recibir el Premio Juan de Mariana. Antes, por la mañana, estará en Rosario para el Día de la Bandera.

LA NACION

Temas Manuel Adorni