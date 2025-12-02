Manuel Adorni desplazó a José Rolandi de la vicejefatura de Gabinete

El Gobierno desplazó este martes a José Rolandi, hasta ahora vicejefe de Gabinete ejecutivo y único sobreviviente de la gestión de Nicolás Posse, primer jefe de ministros de la administración libertaria. Hoy hubo una reunión en Casa Rosada, de la que participaron Manuel Adorni, Rolandi y su segundo, Nicolás Germán, que también dejó el cargo.

Rolandi, de 46 años y con un rol clave durante la definición de la Ley Bases, también había sobrevivido, inicialmente, a la salida de Guillermo Francos, su segundo jefe, producida a fines del octubre. Por su cargo, ocupa una codiciada silla en el directorio de YPF. Se desconoce aún si la mantendrá.

Ingeniero industrial, Rolandi se sumó a la función pública en diciembre de 2023 y venía de Corporación América, al igual que Posse y del propio presidente Javier Milei, que pasaron por las filas del holding del empresario Eduardo Eurnekian.

Si bien no contaba con la simpatía del mandatario, Rolandi había logrado sobrevivir a la salida de Posse, en mayo de 2024 y seguir con la gestión de Francos, en la que se abrieron dos vicejefaturas y él ocupó una de ellas.

Esa primera supervivencia de Rolandi en la dinámica de Balcarce 50 fue porque Milei respetó la decisión de Francos de seguir teniéndolo en sus filas. “El Presidente jamás decidiría su salida, porque entiende que forma parte del equipo de Guillermo y no quiere meterse dentro de los equipos de ninguno de sus funcionarios”, decían por entonces cerca del Presidente, desde donde admitían que Rolandi no era de su agrado.

Ahora, con la llegada de Manuel Adorni a la jefatura de ministros, y una simplificación del organigrama sobre el que todavía se trabaja, Rolandi se convirtió en una ficha prescindible. A diferencia de lo que sucedía con Francos, que tenía dos, Adorni no tendrá vicejefes de Gabinete.

Sí tendrá una jefa de Gabinete dentro de su equipo. Se trata de Aimé “Memé” Vázquez, una politóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de reconocido perfil técnico con una preparación que incluye una maestría en la Universidad FH Joanneum Austria, y muy valorada en la administración mileísta.

Según pudo reconstruir LA NACION, Rolandi “contraofertó” opciones para seguir en la gestión, pero sin una respuesta positiva por parte del Gobierno.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el exvicejefe de Gabinete José Rolandi en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

En enero de 2025, Rolandi había sido eliminado del chat de WhatsApp del Gabinete. Fue junto a Lisandro Catalán, el otro vicejefe de Gabinete de Francos y exministro del Interior, en medio de sospechas de filtraciones a la prensa. Luego de eso, Catalán quedó libre de sospechas y la desconfianza se centró solo en Rolandi.

Poco después del episodio, incluso, su despacho fue mudado fuera de Casa Rosada, en la que había estado desde el comienzo en la función pública. Solo lo sostenía la buena relación que había trabado con Francos en su paso por el Congreso como uno de los interlocutores fundamentales del Gobierno para la aprobación de la Ley Bases.

Por entonces se mencionaba, para explicar su mudanza al edificio Shell, a cuadras del palacio de Gobierno, que Rolandi, por su parte, había sumado dos factores en su contra dentro de la mirada de la cúpula de poder.

Por un lado, implementó cambio en las oficinas de la Casa Rosada que fueron mal vistos y terminaron dejándolo a él fuera del edificio. Por otro, en el entorno presidencial anidaba desde entonces la certeza de que “seguía jugando para Posse”, con quien la administración libertaria cortó todo vínculo a fines de mayo de 2024, cuando Milei lo echó por serias diferencias y dejando de lado una amistad de más de dos décadas.

De Corporación América a Rosada

Rolandi desarrolló buena parte de su carrera en Corporación América, el primer semillero de la administración de La Libertad Avanza (LLA). Formó parte del proyecto “Corredor Bioceánico Aconcagua”, que lideraba Posse en la compañía de Eurnekian. Allí estuvo como gerente entre 2011 y 2014, y durante poco más de tres años y ocho meses juntos intentaron dar forma a la ambiciosa idea de conectar el Océano Pacífico con el Atlántico a través de un túnel que uniera a la Argentina y Chile.

El proyecto interesó al gobierno de Cristina Kirchner, como lo atestigua la reunión que en 2014 unió a Posse y a Eurnekian, junto a la entonces presidenta, Amado Boudou, Julio de Vido y José López. El gobierno de Mauricio Macri descartaría el proyecto.