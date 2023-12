escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta noche en una entrevista con José Del Río en LN+ que el presidente de la Nación, Javier Milei, no denunciará de manera formal a los legisladores “que están buscando coima”, según había asegurado Milei este martes en una entrevista también en LN+. El vocero presidencial, además, remarcó que el Presidente “no se refería a ningún hecho puntual”.

También, se refirió al anuncio que el mandatario realizó este martes respecto a la eventual convocatoria a la ciudadanía a un plebiscito en caso de que el Congreso no le apruebe el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que comunicó en cadena nacional el miércoles de la semana pasada.

“La respuesta fue en un plano hipotético en el que el DNU tenga un traspié legislativo o, por supuesto, en la vía judicial”, sostuvo Adorni, quien, de esa manera, agregó que el titular del Poder Ejecutivo también tiene en mente confrontar con el Poder Judicial si el DNU es frenado en los tribunales.

“Aclaremos un poco los tantos. El DNU no se giró a la comisión correspondiente y recién la ley [ómnibus] llegó hoy [miércoles] a Diputados”, sumó.

En ese sentido, Adorni defendió con énfasis el decreto de Milei: “El DNU plaga de libertades en un montón de aspectos que antes no teníamos. Podemos discutir la forma. Pero discutir el espíritu es un poco mas complejo porque estamos discutiendo libertades y cuando uno promueve la libertad es llamativo que se discuta ese espíritu”.

El vocero remarcó que esos cambios están focalizados en “empezar a decidir determinadas cuestiones que antes el Estado paternalista se encargaba”. Para Adorni entra dentro de la lógica que eso “genere algún tipo de angustia”.

“La madre de todas las batallas en términos económicos es la inflación. Estamos encaminados a una hiperinflación que vamos a tratar de evitar a como dé lugar”, puntualizó y remarcó que el objetivo del Gobierno es “cambiar esta Argentina decadente por una Argentina pujante”. “Esto recién comienza, hay mucho por hacer. Estamos haciendo todo. No hay que tener miedo a ser un país normal. Estuvimos inmersos en la anormalidad mucho tiempo”, expresó.

Marcha de la CGT

“No hay que tenerle miedo a la palabra reprimir. Los hechos de violencia hay que reprimirlos”, afirmó Adorni. No obstante, aclaró que no se refirió a la movilización que la CGT y otras entidades sindicales y sociales realizaron este miércoles. “Las partes han cumplido con lo permitido, que era hacer una manifestación ordenada y para el gobierno es correcto”, validó.

El vocero, economista de profesión al igual que Milei, defendió la realización de protestas: “Para nosotros las manifestaciones son un derecho absolutamente legítimo”. Y añadió: “Lo único que pedimos es que sea sin violencia, que no se corte la circulación y que se respete el derecho del otro”.

LA NACION