Manuel Adorni: “Perder por un punto contra Leandro Santoro sería un resultado excelente”

Luego de 16 meses como portavoz y espada mediática del presidente Javier Milei, Manuel Adorni ya entró en modo electoral. Entre una reunión con los directivos de la DAIA y una recorrida por Belgrano junto a Karina Milei, la cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 18 de mayo encuentra un hueco para la entrevista con LA NACION, en la que dejará en claro la obsesión del Gobierno por ganarle a Pro en su principal bastión electoral. “Es el kirchnerismo o nosotros”, define, y de inmediato afirma que el partido de Mauricio y Jorge Macri “perdió identidad”, aunque sorprende al considerar un “excelente resultado” perder por un punto con el kirchnerista Leandro Santoro, ya que, evalúa, “sería un avance en la batalla cultural” libertaria.

Sin lugar para las dudas, y como soldado de Milei, promueve la incorporación de dirigentes macristas en la provincia de Buenos Aires y defiende al Presidente en sus duras críticas a periodistas y en el caso $LIBRA, en el que -asegura-ya se dieron las explicaciones que se tenían que dar.

-Se lo ve cómodo en el rol de portavoz, cerca del Presidente. ¿Por qué aceptar ser legislador porteño?

-Por la misma razón que hubiese aceptado irme a mi casa, o ser embajador en China o que me manden a un ministerio. Me preguntan porque voy a una especie de downgrade, pero no estamos acá por los cargos, sino para acompañar una agenda. Nunca me quise sumar al Gobierno, lo hice porque me hizo un click la cabeza y entendí que los cambios se hacían de este lado, en un lugar en el que sumes valor. Iba a ser un mero vocero del Presidente, después del Gobierno, después se sumaron más funciones, el Presidente lo fue definiendo. Mañana el Presidente dirá te necesito acá, o no te necesito más, y así será.

-¿Y le parece que se pueden cambiar cosas desde la Legislatura?

-Eso es lo que le parece al Presidente. En la Legislatura aportás proyectos, pero también ideas, en la batalla cultural, que no avance lo que para nosotros es el gran cáncer de la Argentina, las ideas kirchneristas, de izquierda, que le han hecho tanto daño al país en los últimos veinte años. No vamos a tener mayoría, con suerte tendremos un cuarto de los legisladores, es un proceso que lleva muchos años. Cuando lo burlaban y decían que eran solo dos diputados, Milei recordaba que la victoria no dependía de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo, los proyectos eran sólo una parte. Hubo una batalla cultural que se fue ganando y hoy es Presidente. El año 2023 fue un paso importante y en mayo y octubre van a ser pasos más para seguir ganando en esa batalla.

-¿La idea es ganarle al kirchnerismo o ganarle a Pro?

-La idea es que el kirchnerismo no avance. Pero para que eso pase entendemos que hay solo dos espacios: el kirchnerismo de un lado, nosotros del otro. El resto… ¿te acordás cuando se hablaba del voto útil? Es un poco eso, la discusión está entre nosotros.

-Pero Pro gobierna la ciudad…

-¿Y? Lo va a seguir haciendo, eso también hay que entenderlo. Gobiernan Jorge Macri y su equipo, está muy bien. Los baches son problemas de él, de gestión. En el Congreso tratan de que no nos salga nada, pero no es nuestra filosofía, que él haga lo mejor que pueda, aportaremos sobre los temas que han quedado inconclusos.

-¿Por ejemplo?

-La ley Bases en la ciudad, reformas electorales. Lo más importante es la motosierra como concepto, ellos dicen que no se necesita. Ok, está bien, para ustedes gastar $100.000 millones en pauta, tener los 2600 funcionarios que tienen en todo concepto, eso justifica que el porteño pague más impuestos, no es nuestra filosofía. Por eso no estamos yendo juntos en las elecciones.

Manuel Adorni en una recorrida de campaña en Belgrano, el miércoles 16 de abril.

-¿Es un problema de agenda, solamente?

-El problema es la agenda.

-¿Y no favorecen al kirchnerismo yendo separados?

-No hacemos alianzas para ganar elecciones, no lo hicimos nunca, no lo vamos a hacer ahora. En tal caso, habrá alianzas o sumaremos gente de Pro a las listas siempre y cuando las agendas se compartan. Tienen similitudes, han votado cosas con el kirchnerismo, son responsables de que no hayamos podido ir juntos. Pero hacemos nuestro camino y defendiendo nuestras ideas, queremos estar en cada rinconcito promoviendo un país con más libertad y menos peso en las espaldas del contribuyente.

-Dice que el gobierno de Pro está estancado. ¿Pero cómo se hacen los cambios si no es desde la gestión? Ustedes promueven cortar la obra pública, por ejemplo.

-Hemos dicho siempre que el Estado nacional no se puede hacer cargo de la obra pública. Escuché las propuestas de Pro, y me pregunto por qué no lo hicieron antes, en estos 17 años. El Pro ha perdido identidad, aunque reconozco que son responsables de haber cambiado la ciudad, recuerdo lo que era Buenos Aires hace 25 años, fueron muy buenos. No digo que la ciudad esté pésima, eso déjaselo al político tradicional, pero hay cosas para mejorar, para hacer más baratas, cosas que hay que dejar de hacer por caras e inútiles. Perdió identidad porque no tienen ni la modernidad, ni el dinamismo, ni las ideas que la gente pidió en las elecciones de 2023. De hecho, perdieron y eso es lo que les fue pasando, aunque me llevo muy bien con mucha gente de Pro.

-¿Incluye al ex presidente Macri en esa crítica?

-Es un tema partidario, me excede hablar de él. Macri me da demasiada relevancia, como si no pudiera jugar con videojuegos, él juega bridge y no tiene nada de malo. Me despejo tomando una cerveza y jugando un jueguito cinco minutos. Los expresidentes deben aportar valor, como hacen en países con una política más amigable, la chicana no debería estar, él ha aportado al cambio, aunque no alcanzó. No fueron lo suficientemente serios como para que no volviera el kirchnerismo. No son la alternativa, porque no lo fueron antes, nosotros sí y lo seremos en la ciudad.

-¿En la Ciudad no y en la provincia sí puede haber acuerdo? Es solo cruzar la General Paz.

-Porque con las personalidades del Pro, como por ejemplo Guillermo Montenegro, Diego Santilli y Cristian Ritondo compartimos agenda. Después veremos, no sé como va a terminar la historia cuando esto se defina. Al no ser político, y no querer serlo, no me interesa entenderlo, pero lo dijo el Presidente: el responsable de que no vayamos juntos en la Ciudad es Jorge Macri, aunque es anecdótico. Hoy es el kirchnerismo o La Libertad Avanza.

-Juntos le podrían ganar al kirchnerismo…

-Y, claro. A diferencia de la Ciudad, dónde se han hecho cosas bien, la provincia está devastada. Soy platense, con familia en el oeste del conurbano, incluso me robaron dos veces. [Axel] Kiciloff tiene ideas de izquierda, le han hecho mucho daño a la provincia.

-¿Alcanza con la marca Milei? En Santa Fe la Libertad Avanza terminó tercero…

-Te repito, no vamos a hacer alianzas para ganar elecciones, no está dentro de nuestro esquema.

-En Chaco van juntos con el oficialismo radical.

-Porque compartimos la agenda local, no para ganarle a alguien. Lo de Santa Fe hay que mirar la película, en Rosario ganamos, Pullaro bajó veinte puntos con todo el aparato del Estado, nosotros sin recursos duplicamos la intención de voto, con un ausentismo muy fuerte. No fue un mal resultado, no ganamos, es cierto. Pero supongamos que [Leandro] Santoro me gane por un punto, ¿eso es una buena o mala elección?

-¿Para usted perder por un punto con Santoro sería bueno?

-Sería un excelente resultado, porque hay que ver la película. Es gente que hace veinte años están “construyendo” músculo en la ciudad. La batalla cultural está funcionando, hace un año y medio tenías un Gobierno con un Presidente que no era político, sin experiencia de gestión, y salimos de un desastre, estabilizamos la economía, salimos del cepo, nos amigamos con el mundo.

-¿Hablando de economía, es para festejar como se festejó endeudarse de la manera en la que se lo hizo?

-El fin del cepo tuvo dos aristas. Una es la cambiaria, levantamos restricciones, liberamos las trabas en el mercado cambiario, con un desarrollo teórico que buena parte de los analistas y la vieja política no entendieron. Es algo simbólico: terminar con un esquema de opresión, de apropiación de la propiedad privada por parte del Estado que para nosotros es muy importante. Por eso festejamos tanto, ese viernes fue frenético, muy pocos lo sabíamos antes, había mucha tensión. Lo único que hicimos fue suplantar deuda del Fondo por deuda del Banco Central, que había tomado el kirchnerismo para afanarse 10.000 millones de dólares. ¡Cómo no vamos a festejar el fin de un símbolo de lo peor de la política económica argentina!

-La inflación trepó al 3,7% en marzo. ¿Está preparado el Gobierno para otro salto inflacionario?

-La inflación se va a derrumbar, olvídate…

-Pero analistas dicen que en abril podría subir por efecto de la devaluación.

- No sabemos que puede pasar en abril, ni en mayo, ni en junio, no lo sabemos. Se conoció la inflación mayorista: 1,4 %, que anticipa lo que va a pasar con la inflación general. El viernes no nos importaba lo que iba a pasar el lunes, porque los fundamentos eran correctos.

-¿No genera inflación que haya devaluación?

-La inflación es un problema monetario. Si tenés alguien que vende manzanas a $50 y el comprador tiene $ 100, va comprando dos manzanas por mes. Si le subís la manzana a $100, va a comprar una sola. Si no imprimís moneda, con cero emisión, en algún momento la suba de precios de un mes se compensará en otro. Hay que dejar de ver fotos, y empezar a ver películas.

-Usted tiene trato diario con periodistas…

-No me lo recuerdes [se ríe]. ¿Ustedes están cómodos?

-Si, pero le pregunto por el Presidente, que volvió a tratar de manera fuerte a colegas, a veces usando insultos.

-Se refiere a lo que dijo de [Carlos] Pagni, [Alfredo[ Leuco, [Jorge] Fernández Díaz. Yo digo siempre lo mismo: el presidente Milei siempre fue igual. Lo votaron conociéndolo, él no iba a cambiar nunca. Quien lo votó pensando que iba a cambiar, que la próxima vez vote a [Sergio] Massa, que cambia de acuerdo al color del cielo. Es genuino, lo que pretendemos…es una falsedad que estamos peleados con el periodismo.

-Digo por el tono, por la forma.

-El Presidente tiene buena relación con un montón de periodistas, no con todos. La manera de evitar que el Presidente reaccione es no mintiendo, si no se miente no vas a tener una crítica mía ni del Presidente. ¿Las formas? No va a cambiar, dejen de mentir y el Presidente dejará de reaccionar.

-¿Se habla de mentiras o de simples críticas?

-Si te dicen que trajiste valijas de Miami, no las revisaste, y dejaste que pasaran… es una mentira que te puede dañar e, incluso, que mucha gente pierda su laburo. Que te ninguneen con que el Presidente nunca tuvo un plan, que siempre fue un improvisado y que nos va a estrellar… no está bueno que se diga. Cuando ves que hay malicia del otro lado, te da bronca. Yo reacciono más diplomáticamente, el Presidente reacciona con sus formas, y me parece bien. No es justa la mentira.

-¿Se dieron todas las explicaciones que debían darse del caso $LIBRA?

-Ya se han dado. Está investigando la Oficina Anticorrupción, hay una unidad que recolecta información, [Guillermo] Francos dará explicaciones la semana que viene. Para nosotros es un tema completamente terminado, un tuit equivocado, el Presidente reconoció el error.

-¿Cómo queda la relación con China, luego de los pedidos de Estados Unidos de abandonar el swap?

-[Scott] Bessent no nos pidió absolutamente nada. Es un tema entre ellos, y más allá de que el swap es argentino, no nos involucra. Obviamente queremos cancelar los créditos que tenemos, sea chino o cualquier otro. Se hará cuando tengamos los fondos, por ahora no los tenemos [se ríe].

Jaime Rosemberg Por