Manuel Adorni respondió una pregunta sobre los perros de Javier Milei: “Me descolocaste”

El vocero presidencial Manuel Adorni dio hoy su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada ante los periodistas. Hizo una introducción con los resultados “positivos” del viaje de Luis Caputo y Nicolás Posse a Estados Unidos y rechazó que la idea del Gobierno sea cerrar la universidad pública. “Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”, explicó Adorni en la previa de la marcha de estudiantes y profesores.

Luego, Adorni respondió varias preguntas sobre la agenda del presidente Javier Milei, los sueldos en el Senado y los gastos y rangos del gabinete. Tal como publicó LA NACION, el secretario descartó que haya habido aumentos innecesarios y explicó que la hermana del Presidente, Karina Milei, “nunca perdió el rango ministerial”. “Por cuestiones administrativas se le volvió a asignar, pero nunca lo había perdido”, afirmó, e indicó que una situación similar se dio en el caso del secretario de Comunicación y Prensa Eduardo Serenellini, que “por un error” había perdido el cargo. “En mi caso, mi función requiere que sea secretario de Estado. Debía pasar el 10 de diciembre, pero se demoró por democracia burocrática”, dijo, antes de declarar que “no hay un solo peso de más en gasto público”.

Cuando estaba finalizando la conferencia, Fabián Waldman, de FM La Patriada, hizo dos preguntas. La primera sobre la aparente contradicción entre lo que el Gobierno dijo que fue un acuerdo con las Universidades “cuando ellos dicen que no lo hubo”. Pero la segunda, Adorni no la esperaba.

“Hay una duda. Por ahí es un tema banal. Muchos se preguntan si hay cuatro o cinco perros en la quinta de Olivos y consultarte respecto de esta situación”, le preguntó el periodista.

”Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia, que sea 4 perros, que sean 5 perros o 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia?”, reaccionó Adorni. Waldman le respondió: “No, simplemente porque hay distintas versiones, y como se atrasó [la mudanza] para el tema de los caniles, pero si es una pregunta que incomoda…”. “No, no es una pregunta que incómoda”, aclaró el vocero. Y concluyó: “Si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros, y se terminó ¿y qué problema hay? Puede haber cuántos perros al señor presidente se le ocurra tener. Me descolocás con la pregunta, me descolocaste absolutamente, son preciosos encima, son hermosos, hermosos”.

