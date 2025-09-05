Manuel Passaglia cerró su campaña con críticas a LLA y el peronismo: “Somos los únicos que tenemos resultados para mostrar”.

El primer candidato a diputado por Hechos, Manuel Passaglia, cerró su campaña electoral en Pergamino de cara a las elecciones del domingo en un acto en el que también participaron intendentes. Durante su discurso, apuntó contra el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), y destacó: “No hay que conformarse con los que se viven peleando por quién es más corrupto”.

“Somos un espacio que eligió un camino largo y difícil, pero es el necesario: el camino de cambiarle la vida de verdad a nuestros vecinos. Somos los únicos que tenemos resultados para mostrar y eso nos da credibilidad”, declaró y chicaneó: “Miren qué distintos somos: algunos cierran su campaña con operativos de seguridad y barras, mientras nosotros festejamos con la Pantera Rosa [en referencia a la mascota del espacio] y nuestros hijos”.

Passaglia anticipó que Hechos va a “renovar la política de la Provincia porque el kirchnerismo y los libertarios fracasaron y son los culpables de esta realidad que tienen los bonaerenses, a pesar de que el distrito puede dar mucho más”.

San Nicolás probó que se puede gobernar con seriedad. Que cuando la política se centra en HECHOS y no en discursos vacíos, la vida de la gente mejora de verdad.

Miles de bonaerenses ya saben que este modelo funciona: gestión real, planificación, soluciones concretas y resultados… pic.twitter.com/qHoWgTTvxT — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 4, 2025

Además continuó: “Nosotros no tenemos nada que ver con los chantas de la política que dicen que tienen todas las soluciones y después no hacen nada. Nosotros somos Hechos, somos resultados concretos, somos los que ponemos la cara. Somos los únicos que fuimos a todos los barrios del norte de la Provincia a hablar con los vecinos de sus problemas”.

En el acto también participaron los intendentes de Pergamino, Javier Martínez, y de Rojas, Román Bouvier, además de la mascota del espacio. Por su parte, el dirigente local también se expresó y aseguró: “Queremos salir de esa política que discute blanco o negro echándose la culpa unos a otros y realizando promesas incumplidas. Acá estamos refundando la política porque estamos en condiciones de hacer que las promesas se cumplan”.

“Tenemos buenos ejemplos de que las cosas pueden realizarse, como los municipios de San Nicolás, Pergamino y Rojas. Queremos transmitirles a nuestros vecinos que todos necesitamos reconstituir la política y tener un mejor nivel de vida. En el resto de las ciudades también es posible”, concluyó.

Passaglia junto con la mascota del espacio.

Passaglia, que se postula como una alternativa distinta a La Libertad Avanza y el peronismo, fue parte de Propuesta Republicana pero rechazó el acuerdo electoral entre LLA y Pro. “Es un sometimiento. Te obligan a pintarte de violeta y piden el 75% de las listas de concejales”, sostuvo meses atrás sobre la conformación de listas.

“Ya habíamos advertido que La Libertad Avanza iba a levantar el alambrado para que pasen por ahí abajo los que quieran agachar la cabeza”, agregó Passaglia en el programa A dos voces de TN. Desde su perspectiva, la propuesta libertaria no representa una alianza sino un mecanismo para “absorber” estructuras ajenas sin respetar la autonomía de los intendentes. “Nunca vi algo más casta que pedirle a los propios intendentes el 75% de la lista de los equipos de ellos”, insistió el dirigente, que lidera el flamante espacio Hechos junto a su hermano Santiago.