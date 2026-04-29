Mapa de cortes y calles afectadas por la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

En el marco de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, se dispuso un operativo especial de seguridad en los alrededores del Congreso que incluye cortes de tránsito y accesos restringidos.

Según informaron fuentes oficiales, el dispositivo contempla vallados y bloqueos totales o parciales en distintas calles que rodean el Palacio Legislativo, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el ingreso del personal acreditado.

Calles cortadas y puntos afectados

Las intersecciones alcanzadas por el operativo:

Av. Entre Ríos y Alsina

Av. Rivadavia y Callao

Av. Rivadavia y Ayacucho

Combate de los Pozos y Alsina

En estos puntos se registran restricciones a la circulación vehicular, con presencia de personal de seguridad y desvíos en la zona.

Mapa de cortes en las inmediaciones de la Ciudad por la presentación de Adorni

Accesos habilitados para personal

Además, se establecieron ingresos y egresos específicos para quienes cuentan con autorización:

Riobamba y Bartolomé Mitre : acceso y salida peatonal, además de cocheras

: acceso y salida peatonal, además de cocheras Sarandí e Hipólito Yrigoyen: salida peatonal

El esquema fue diseñado por la Dirección de Seguridad y Control de la Cámara de Diputados y se mantendrá durante el desarrollo de la actividad en el recinto.