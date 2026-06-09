Habló el joven que empujaron y atropellaron a metros de Playa Grande tras una pelea afuera de un boliche

Valentín Lastra tiene 22 años y este fin de semana se volvió protagonista de una violenta situación cuando un auto lo atropelló luego de que un hombre —identificado como Matías Fay— lo empujara a la calzada en el marco de una discusión en los alrededores de Playa Grande, en Mar del Plata.

Toda la secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad en la zona. Dos grupos de jóvenes mantenían un intercambio verbal sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos estacionados y a metros del cruce con la calle Primera Junta, según pudo saber LA NACION. En medio de la pelea, uno de los involucrados se le acercó y lo empujó hacia el centro de la calle. Justo en ese momento pasó un rodado, lo embistió y la víctima voló y terminó sobre el asfalto.

“Pido colaboración para evitar la impunidad y reclamar que la justicia actúe con urgencia y firmeza”, expresó Lastra en sus redes sociales. “Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción”, agregó. El violento hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, en las inmediaciones del local nocturno Mr. Jones.

Violenta agresión y atropello a metros de Playa Grande: qué dijo la víctima. @valenlastraa

Según informó uno de los abogados de la víctima, Leandro Laserna, en diálogo con LA NACION, todo comenzó cuando un “trapito” que estaba sobre la calle Victoria Ocampo le pidió un cigarrillo al joven, algo a lo que accedió. “Matías Fay, el agresor, se lo tomó mal y se la agarró con el cuidacoches. Ahí fue que Lastra se metió y le dijo al atacante, de manera pacífica, que no discutiera con él”, narró el letrado.

Acto seguido, indicaron la víctima y su patrocinante, Fey procedió a ahorcarlo. “Me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches”, dijo y aseguró que el atacante, un joven de aproximadamente su edad, lo sujetaba y le exigía que le pidiera perdón.

Un hombre fue atropellado por un auto luego de que otro joven lo empujara hacia la calle en medio de una discusión

“Ahí fue cuando me empujó hacia la calle en el momento exacto en que el vehículo circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal”, sostuvo Lastra. La víctima fue embestida por un Peugeot 208. “Tras ver que fui golpeado fuerte contra el parabrisas, escapó del lugar sin inmutarse y me abandonó sobre la calzada”, prosiguió el joven, que sufrió politraumatismos y se encuentra “shockeado”.

Al respecto, Laserna acusó al agresor —a quien Valentín conocía de vista, pero con quien no había tenido previamente ninguna discusión, de acuerdo con el abogado— de no mostrar ningún gesto de compasión o sorpresa cuando la víctima fue arrollada por el rodado que circunstancialmente transitaba por la zona.

“No escribo estas líneas por un interés personal, sino porque considero indispensable visibilizar lo ocurrido y solicitar que la Justicia investigue los hechos con la profundidad que merecen”, pidió el joven en Instagram.

🔹Mar del Plata: se conoció un audio del agresor disculpándose y exigen su detención



El agredido publicó un comunicado pidiendo que se actúe contra quien lo empujó e hizo que lo atropellaran.



📌Lo contó Agustín Amaya en LN+ pic.twitter.com/Vqvh4qov3C — La Nación Más (@lanacionmas) June 9, 2026

El expediente se encuentra en manos de la Fiscalía N.º 4 de Mar del Plata bajo la carátula de lesiones dolosas. “Pero nosotros pedimos que se investigue como una posible tentativa de homicidio. No queda claro si el agresor vio que venía ese vehículo y empujó a Valentín de manera adrede”, explicó Laserna. “El atacante no estuvo ni está detenido”, afirmó el letrado, que exigió que se agrave la imputación y que se convoque al agresor a declarar.