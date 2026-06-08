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Escándalo en el Concejo Deliberante: una sesión terminó a las piñas entre taxistas y choferes de apps

La reunión se descontroló mientras se debatía la regulación de apps; hubo golpes, insultos y lanzamiento de objetos entre taxistas y choferes, y la sesión terminó suspendida

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Darío Palavecino
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Pelea en plena reunión en el Concejo Deliberante de Mar del Plata
Pelea en plena reunión en el Concejo Deliberante de Mar del PlataCaptura de video

MAR DEL PLATA.- Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, donde una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana terminó en una pelea a golpes entre taxistas y choferes de aplicaciones en plena sesión. El enfrentamiento se desató mientras se debatían proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte y quedó registrado en la transmisión oficial.

El conflicto comenzó en la barra y en pocos minutos escaló hasta el recinto, con empujones, piñas e incluso objetos arrojados entre los presentes, lo que obligó a las autoridades a dar por finalizada la reunión en medio de un clima de fuerte tensión.

Escándalo en la sesión en el Concejo deliberante de Mar del Plata
Escándalo en la sesión en el Concejo deliberante de Mar del Plata

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Por Darío Palavecino
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