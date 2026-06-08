Escándalo en el Concejo Deliberante: una sesión terminó a las piñas entre taxistas y choferes de apps

MAR DEL PLATA.- Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, donde una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana terminó en una pelea a golpes entre taxistas y choferes de aplicaciones en plena sesión. El enfrentamiento se desató mientras se debatían proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte y quedó registrado en la transmisión oficial.

El conflicto comenzó en la barra y en pocos minutos escaló hasta el recinto, con empujones, piñas e incluso objetos arrojados entre los presentes, lo que obligó a las autoridades a dar por finalizada la reunión en medio de un clima de fuerte tensión.

Escándalo en la sesión en el Concejo deliberante de Mar del Plata

Noticia en desarrollo.