Escándalo en el Concejo Deliberante: una sesión terminó a las piñas entre taxistas y choferes de apps
La reunión se descontroló mientras se debatía la regulación de apps; hubo golpes, insultos y lanzamiento de objetos entre taxistas y choferes, y la sesión terminó suspendida
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MAR DEL PLATA.- Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, donde una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana terminó en una pelea a golpes entre taxistas y choferes de aplicaciones en plena sesión. El enfrentamiento se desató mientras se debatían proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte y quedó registrado en la transmisión oficial.
El conflicto comenzó en la barra y en pocos minutos escaló hasta el recinto, con empujones, piñas e incluso objetos arrojados entre los presentes, lo que obligó a las autoridades a dar por finalizada la reunión en medio de un clima de fuerte tensión.
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