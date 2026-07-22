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Marcela Pagano envió una carta a la congresista demócrata que había acusado al país de racista: “Habla de lo que no conoce”

La diputada nacional de Coherencia le pidió a Jasmine Crockett que se rectifique y la invitó a Buenos Aires a escuchar “los tambores del candombe”

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Pagano le envió una carta a Crockett
Pagano le envió una carta a CrockettRedacción LA NACION

La diputada del monobloque Coherencia Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), criticó en las últimas horas a Jasmine Crockett, la congresista del Partido Demócrata estadounidense que acusó al país de tener una “historia racista”; le pidió que se rectifique de sus dichos y la invitó a Buenos Aires.

El posteo que publicó Pagano
El posteo que publicó PaganoRedes

“En Buenos Aires, al que habla con total seguridad de lo que no conoce le decimos macaneador. Hoy la congresista Crockett macaneó en el Capitolio sobre la ‘historia racista’ argentina. Le mandé un mail a su casilla personal pidiendo que se rectifique recordándole unos datos históricos de su país", expresó la legisladora desde sus redes sociales.

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