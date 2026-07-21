Una congresista demócrata sostuvo que el apoyo a España en el Mundial tuvo que ver con la “historia racista” de la Argentina

Una congresista demócrata apuntó este martes contra la Argentina en medio de la fuerte ola de críticas internacionales hacia la selección. Según Jasmine Crockett, representante de Texas, el motivo por el cual los hinchas apoyaron a España durante la final del Mundial tuvo que ver con la “historia racista” del país albiceleste.

El comentario surgió en medio de una audiencia del Congreso donde los parlamentarios interrogaron a David Blight y Anthea Hartig sobre la Institución Smithsonian, a cargo del Museo Nacional de Historia Estadounidense. Crockett había descrito la audiencia como un “rally del supremacismo blanco”. En ese contexto fue que tomó la decisión de llamar “racista a la Argentina”.

Crockett argumentó en su exposición que una parte de la “verdadera historia” de Estados Unidos es “violenta, excluyente, discriminatoria, sexista y racista”. “Miles de personas negras fueron injustamente linchadas y negadas el derecho a votar, algo que intentan conseguir hasta hoy”, señaló. Según la congresista, los ataques contra el Smithsonian son un “intento de reescribir la historia”.

Jasmine Crockett says the real reason so many people were rooting for Spain to win the World Cup in the finals was because of "racist history" surrounding Argentina.



REP. JASMINE CROCKETT: “If you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain, and it seemed like the… pic.twitter.com/KbGTWznA4O — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

“No entiendo el fetiche que estos hombres blancos con egos frágiles tienen con sentirse oprimidos. Me recuerda a la misma gente que se refería Martin Luther King: ‘Creen que la sociedad estadounidense es, en esencia, propicia para el juego limpio y para un crecimiento constante hacia una utopía de clase media que encarne la armonía racial. Pero, lamentablemente, se trata de una fantasía nacida del autoengaño y de una cómoda vanidad’“, expresó.

Luego hizo una referencia al Mundial que “cautivó la imaginación de todo el planeta al ver a tantas personas negras jugando en distintos equipos”.

“Los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a... ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una", le preguntó a Blight.

Los jugadores argentinos luego de la derrota en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“España fue el mejor equipo; tal vez por eso contaron con el apoyo del público”, respondió Blight. Crockett respondió con risas, y sentenció: “También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina”.

Sus palabras no son una sorpresa en relación al constante ataque y fustigación de la prensa internacional sobre la selección argentina que ocurrió desde el domingo, en el que la albiceleste perdió la final contra España por 1-0.

Los jugadores mostraron su respeto a la hinchada con sus medallas del segundo puesto (Foto: Instagram @lisandromartinez)

Poco antes, el reconocido actor de Hollywood Samuel L. Jackson compartió una inesperada acusación de racismo contra los argentinos, una fake news recurrente que se difundió a lo largo de la duración de la Copa del Mundo.

Allí compartió una publicación que mostraba a Stephen Warren, su personaje en Djando Unchained con la camiseta de la selección argentina. “Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”, sostuvo. Su reacción no es diferente a la que tuvieron medios provenientes de Europa.