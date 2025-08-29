Marcela Pagano lo responsabilizó a Guillermo Francos por la difusión de los audios

La diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano responsabilizó esta noche en LN+ al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de estar vinculado con el escándalo de los audios que golpea de lleno al Gobierno.

“Es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, si en unas semanas o meses que vuela Caputo del manejo de la SIDE o vuela Caputo... recuerden el nombre de José Luis Vila”, lanzó. Y reafirmó: “Fue él o alguien que trabaja para él”.

La mención de Vila por parte de Pagano, quien ahora se desempeña al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional, forma parte de una idea que ya fue mencionada antes en la que acusa de que existen tareas de inteligencia del kirchnerismo en la Jefatura de Gabinete.

La legisladora, que había sido señalada como responsable de la filtración de los audios por parte de un sector de la Casa Rosada, volvió a insistir en que “hay que cuidar al Presidente” y apuntó contra su entorno. “Siento que nadie lo está cuidando, se están matando por el poder".

Noticia en desarrollo