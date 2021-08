Marcelo Lewandowski: “Si hay alguien que demostró una mirada estratégica, es Cristina”

En el escritorio hay un ejemplar de la revista El Gráfico de 1959 y en una biblioteca una réplica de la primera pelota de cuero con tientos, fabricada en Londres. Marcelo Lewandowski, que encabeza la lista de candidatos a senador del Frente de Todos que tiene el respaldo de Cristina Kirchner y el gobernador Omar Perotti, no puede dejar en el olvido su pasado de comentarista de fútbol.

Lewandowski, de 56 años, llegó a la política por ese costado. Trabajó una década en Fútbol para Todos, y durante 19 años fue columnista del noticiero de Telefé en Rosario. Ese alto nivel de exposición en el fútbol, una pasión que en Rosario derrama más que en cualquier ciudad del país, le dio un capital político muy preciado en la actualidad, como es el de tener un alto nivel de conocimiento, que lo llevó a ganar la elección en 2019 en la categoría de senador por Rosario. Pero ahora jugará en otra liga y enfrente tiene a un rival experimentado como Agustín Rossi, con el que no prefiere confrontar, por ahora.

En las paredes de su despacho en la gobernación de Santa Fe cuelgan fotos de su otra etapa, la de la política. Imágenes con Alberto Fernández, con Perotti y con María Eugenia Bielsa, la exministra de Hábitat que lo llevó a involucrarse en política. En la pared no tiene imágenes con Cristina Kirchner, con quien habló por primera vez el jueves pasado en el instituto Patria, donde se sacaron una foto que aún no enmarcó como las otras pero que tuvo amplia difusión. Esa escena confirmó la decisión de la vicepresidenta de sellar un acuerdo con el sector que encabeza Perotti. Rossi quedó fuera y con fuertes críticas al gobernador calentó una interna que puede terminar con una fractura del peronismo en Santa Fe.

El senador provincial Marcelo Lewandowski y pre candidato a senador nacional del Frente de Todos de Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

Lewandowski no tiene un estilo confrontativo , pero por su experiencia en los medios sabe dónde poner el foco. A Rossi prefiere no mencionarlo, aunque lanza frases que hacen referencia a su rival: “Acordamos una lista que no tenemos que explicar, que tiene un límite claro: el delito”. Lo dice por uno de los socios de Rossi, el senador provincial del PJ Armando Traferri que será imputado el próximo 23 de agosto, en una causa en la que se investiga una red de juego clandestino, que habría aportado para la campaña de ese legislador 9 millones de pesos, según declaró una arrepentida en la investigación.

-¿En la reunión que mantuvieron el jueves con la vicepresidenta les pidió que no confronten con Rossi?

-Con Cristina Fernández hablamos de lo que se pretende en este momento, que apunta a poner el foco en las propuestas. No es un momento de agresiones. Hay que ir con ideas para ver cómo sacamos a la gente de este sufrimiento de la pandemia y de la pobreza. Tenemos que contar también lo que se está haciendo, no sólo con los proyectos y obras que aporta la Nación en la provincia sino lo que se está desarrollando en Santa Fe, con una incipiente reactivación de la economía, motorizados por proyectos para incrementar el consumo como es Billetera Santa Fe –una aplicación que otorga un 30 por ciento de reembolso en las compras- y el boleto educativo gratuito, que son herramientas que dan estímulos a la clase media. Son momentos para contarle a la sociedad hacia dónde vamos y no porqué nos peleamos.

-¿Esta será una estrategia para la interna, porque deben enfrentarse a Rossi o para la elección general también?

-Ni hay que generar roces ni adentro del PJ ni afuera. Ni en la interna ni en la contienda electoral general. No debemos tirarle más leña al fuego al malestar que hay en la sociedad por la pandemia, sino todo lo contrario. La clase política lo que tiene que intentar es tratar de ayudar y tender una mano y elaborar propuestas. La gente no tolera más peleas. Necesita una clase política que aporte soluciones, que le diga al electorado cómo va a poder llegar a fin de mes, cómo va a educar a sus hijos y qué futuro hay en la argentina. Desde la clase política debemos entender que estamos en un momento límite. La gente no quiere ver más discusiones vacías de contenido. El gen de un justicialista no es el asistencialismo sino el progreso a través de la educación y el trabajo y la movilidad social ascendente. Esa es nuestra verdadera identidad.

-Rossi sí ha salido a confrontar en la interna peronista. ¿Esta situación en el PJ de Santa Fe puede terminar en una fractura definitiva?

-Esta lista no es ni perottista ni cristinista, sino del Frente de Todos, que tiene un proyecto político. Aunque cada provincia tiene su particularidad, como es tener un modelo de desarrollo a través de la producción, con el objetivo en igualar a través de la educación, tiene que ser una base para la inclusión. Con esta lista se encara de manera inteligente el turno electoral en Santa Fe, con un consenso similar al que hubo en 2019 y que ahora se replica.

-¿Que haya internas en el peronismo muestra que el presidente Alberto Fernández y Cristina no pueden ordenar el PJ en Santa Fe, como sucedía antes?

-No es así. Esta es una propuesta que logró el consenso tanto del gobierno nacional como del provincial, con la lógica de cada distrito. Esa fue la forma que se encontró para que el conjunto gane sobre las individualidades. Si esto hubiese sido un ordenamiento digitado por Cristina la lista la hubiese encabezado María de los Ángeles Sacnun, que es una legisladora muy cercana a ella. O si hubiese sido una imposición de Perotti la lista la hubiese liderado Roberto Mirabella, que es su hombre de mayor confianza. Acá hay una mesa de consenso donde aparezco yo como una síntesis de una construcción colectiva. Si hay alguien que mostró una mirada estratégica en este último tiempo fue Cristina. Tiene una visión de fondo. El que no pueda entender que es la estrategia más conveniente para que el Frente de Todos gane las elecciones creo que se queda con un pedacito de la película y equivoca el diagnóstico.

-Una de las discusiones es que Perotti va como candidato suplente. ¿Usted evalúa renunciar dentro de dos años para dejarle su lugar?

-Si gano las elecciones a mi casa no me voy a ir. Quiero cumplir el mandato de los seis años. No me imaginaba que iba a estar en este lugar. Esta alternativa se generó y es un honor y un desafío, que me enorgullece. Sería irresponsable en ponerme a pensar qué va a pasar en 2023. Primero pienso en la PASO y en la elección general. Qué me depara el futuro, dios dirá. Se equivocan algunos (en referencia a Rossi) que están pergeñando que me vaya a mi casa después de ganar para ceder el lugar a Perotti.