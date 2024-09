Marcelo Longobardi: “Me preocupa la salud de Lanata”

Escuchar

Marcelo Longobardi dejó de lado las discusiones y la tensión que perduró durante años, y habló este domingo sobre la preocupación que le genera la salud de Jorge Lanata. “Es un tema que me preocupa, naturalmente. Yo presumo que va a tener dificultades para volver a trabajar. Lanata es un tipo importantísimo para la Argentina, juega un papel muy relevante”, sostuvo. Y planteó que el periodista “fue dejando pedazos de su cuerpo en el trabajo”.

En una entrevista en Rivadavia, el periodista hizo un repaso sobre su vínculo con Lanata, sus momentos más íntimos y su relación laboral. Al ser consultado acerca de si está interesado en la evolución de la salud de su colega, afirmó: “Sí, claramente. Y es un tema al que no tengo acceso, obviamente. Es un tema que me preocupa, naturalmente. Yo presumo que va a tener dificultades para volver a trabajar. Lanata es un tipo importantísimo para la Argentina, juega un papel muy relevante y es un tipo bastante inteligente, muy inteligente”.

En esa misma línea, Longobardi afirmó que siempre ponderó el profesionalismo por sobre su relación: “Entonces, en un momento, aún habiéndonos dicho de todo y con toda esta cosa desagradable que estamos recordando acá, yo lo saqué al aire antes de su internación porque me parecía que era tema y me parecía interesante además, si se quiere, poder mostrar que dos personas que no son amigas y que se llevan mal pueden hablar. Y él aceptó eso”. Sobre el tema por el que se comunicó con él, agregó: “Yo le dije un día a mi productor, Alejandro, llámenlo a Lanata al aire porque había una controversia con [Javier] Milei y yo lo hice de manera espontánea sin especulación, él lo aceptó también e inclusive el día anterior me puteó al aire. Y yo lo saqué igual. Porque hay plano de las cosas”, dijo en el programa PasaMontagna.

“Una cosa es una pelea menor entre dos periodistas y otra cosa es un tema del país, y ahí estábamos discutiendo un tema vinculado con la relación del presidente Milei, con el periodista profesional. Y eso es un asunto mucho más relevante que una pelea mía con Lanata”, planteó en cuanto al profesionalismo con el que hace su trabajo.

En cuanto al cuadro de salud que se encuentra atravesando Lanata, quien está internado en el Hospital Italiano desde el mes de junio, expresó: “En el caso de él, su salud es un asunto que por supuesto siempre me preocupó. Yo trabajaba con él cuando se trasplantó el riñón, participé de toda esa época de su vida. Yo tuve muchas charlas con Jorge sobre su salud. Un día voy a la casa, y le digo ‘Jorge, ¿cómo tenés 70 cajas de remedios en el escritorio?’ Era una cosa impresionante. Me dice ‘no, yo estoy fenómeno, tengo una salud de hierro porque nadie puede sobrevivir a lo que yo tengo’”.

Asimismo, Longobardi contó una “infidencia”: “Espero que no se enoje, y esto es un poco un reflejo de cómo es Lanata con él mismo, él es muy duro consigo mismo. Un día me dice ‘che, me quedé sordo de un oído’. A Jorge le pasaba de todo, todo el tiempo; un día se caía, un día se rompía no sé qué, un día no podía caminar, un día no podía respirar… siempre tenía un problema. Entonces un día me dice en privado, antes de un pase, ‘me quedé sordo de un oído’, le digo ‘¿por qué?’, ‘no sé por un problema de un nervio, la diabetes’. Y le digo ‘¿qué te dijeron?’”, a lo que le respondió: “‘Que no tiene arreglo’, entonces él me pidió ese día cambiarnos de lugar en la mesa porque me dijo que de un lado no me escuchaba. Obviamente acepté a contribuir con que él esté más cómodo”.

Luego, al preguntarle qué le había dicho el otorrinolaringólogo, Lanata respondió: “Me dijo que no tenía arreglo”. “Entonces yo me acordé de la historia de mi hijo Ignacio y le dije ‘mirá, yo conocí a un tipo que es probablemente el mejor médico en la Argentina que yo conocí de algo. Y yo lo vi a ese tipo curar a mi hijo Ignacio, hablándole; Santiago Arauz. Si querés yo te lo presento y él seguramente va a encontrar una solución”. Y Lanata le respondió que no se preocupara, que tenía otro. “Y yo le digo, ‘¿Qué otro, otro médico?’, a lo que me dice ‘no, otro oído’. Eso es Lanata. Un tipo que va dejando pedazos, que fue dejando pedazos de su cuerpo en su carrera y esa anécdota menor es muy representativa de cómo es él; probablemente, de cómo se dejó estar, cómo no se cuidó y cómo fue dejando pedazos de su cuerpo en el trabajo. Una historia tremenda”, cerró.

