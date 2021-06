Marcelo Retes, el fiscal acusado de trabajar desde Miami, se defendió: “No estuve en la playa, firmé más de 220 dictámenes”

El fiscal Marcelo Retes, denunciado por el kirchnerismo por haber viajado a Miami durante la pandemia sin pedir licencia, aseguró que no cree que lo vayan a sancionar ya que dijo que estuvo haciendo teletrabajo y firmó más de 200 dictámenes durante el mes que estuvo fuera del país. “Estuve trabajando permanentemente, no en la playa”, se defendió.

Retes fue cuestionado por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, como una manera de atacar al procurador Eduardo Casal, a quien el Gobierno quiere desplazar. Para colmo Retes, como fiscal, firmó un dictamen sobre la actuación del fiscal Carlos Stornelli, otro rival del Gobierno.

Con estos antecedentes, el viaje de Retes a Arkansas, en el Sur de los Estados Unidos, sin pedir licencia, fue utilizado por el oficialismo para criticar al procurador y al propio fiscal.

Retes dijo en una entrevista con LA NACION que efectivamente viajó en Estados Unidos -solo, sin su familia- entre el 6 de mayo y el 4 de junio, y que estuvo en la casa de su hermana en un pueblo rural de Arkansas, para acordar la sucesión de los bienes de su padre fallecido en enero pasado. Cuando se hizo público su viaje, Retes le envió una nota a la fiscalía de Cámara explicando lo sucedido. Con esa nota se abrió un expediente en la Procuración. Luego de que se pronuncie un consejo evaluador, Casal será quien determine si corresponde alguna sanción.

“Tenemos permiso para hacer teletrabajo. La norma no dice desde dónde podemos hacerlo. No abandoné mi trabajo. Firmé más de 220 dictámenes en ese lapso. Ni los jueces ni los fiscales van a su despacho y no importa desde dónde se hace el trabajo, el tema es que se haga. Yo tenía que viajar a hablar con mi hermana sobre la sucesión de mi padre, había que solucionar estos temas, y no son temas para hablar por teléfono”, dijo Retes.

-¿Por qué no pidió licencia?

-Terminé el turno el 30 de abril. En el turno no me puedo mover ni a la esquina porque además se puede requerir la presencia del fiscal. Tengo 100 días de licencia pendientes, que me los puedo tomar, ponerme el short de baño y tomar sol, que me pagan igual. Pero salía del turno de dos fiscalías y me pareció una irresponsabilidad dejarle el trabajo acumulado en ese período (que se llama cola del turno en tribunales) a un fiscal suplente. Lo mato al que se quede. Estuve trabajando permanentemente en un domicilio familiar, no en la playa ni en un hotel, en la casa de mi hermana que está en el medio del campo. Firmé 220 dictámenes desde allí. Me iban a matar si les dejaba este muerto cuando el 40% de las fiscalías están subrogadas.

-Se mencionó en el Congreso que la conexión remota de su computadora provocó la caída del sistema informático la semana pasada…

-Es falso. No nos conectamos con el sistema de la Procuración, sino con el Lex 100. Está comprobado que no tuvo nada que ver. Tenemos autorizado el trabajo remoto, y la Procuración dice que hay que darle preeminencia al teletrabajo. No dice desde dónde. Una vieja norma dice que los jueces no se pueden alejar 30 kilómetros de su despacho sin pedir licencia. De ser así, en pandemia todos deberían ser sancionados.

-Pero las licencias se siguen otorgando…

-La imputación que me hacen en la Comisión Bicameral es que yo falté a mi trabajo y eso no es así. Prueba de ello son mis dictámenes hechos y firmados. Tuve reuniones virtuales con mi equipo y hasta externas con la Procuraduría de Lesa Humanidad por un habeas corpus. Si hubiera estado de vacaciones, hubiera viajado con mi familia, que se quedó en Buenos Aires.

-¿Teme que lo sancionen?

-Envié un oficio a la fiscalía de Cámara explicando lo ocurrido y estimo que si la Comisión Bicameral envía un informe, se abrirá un trámite disciplinario. Si me tienen que sancionar… pero lo que no van a poder hacer es sancionarme por abandonar mi trabajo. Si es porque salí de mi jurisdicción, quizás si me puedan sancionar, pero deberían sancionar al 99% de los magistrados del Poder Judicial, que por reglamento no podrían alejarse a 30 kilómetros de Buenos Aires.