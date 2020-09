"El Poder Judicial es mucho más que Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay que sacarle dramatismo a esto", dijo el magistrado Fuente: LA NACION

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones habló sobre la Marcha de las antorchas frente al Palacio de Tribunales en la que se le pidió a la Corte Suprema que respalde a los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli: "Fue una convocatoria con extras, un par de situaciones planteadas y no mucho más".

En conversación con radio El Destape, Lugones criticó la manifestación y sostuvo: "No es la mejor metodología querer influir en lo que decida la Corte sobre los casos de Bruglia y Bertuzzi".

El Senado, con mayoría oficialista, y el Poder Ejecutivo se promulgaron en contra del traslado de los magistrados que realizó el gobierno de Mauricio Macri al entender que sus estaban incompletos. Ahora los tres jueces esperan la definición del máximo tribunal en el que se convocó a un acuerdo extraordinario para tratar el martes próximo.

"No se echa a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, se emprolijó una situación en la que no habían cumplido con lo que dice la Constitución", señaló Lugones esta mañana.

El presidente del Consejo de la Magistratura además dijo: "No hay que hacer tanto escándalo por tres personas que no cumplieron con su obligación de ir al Senado y no se dio acuerdo a su traslado". Otra de sus frases para minimizar el asunto fue: "El Poder Judicial es mucho más que Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay que sacarle dramatismo a esto".

Y agregó: "Parecía más una marcha de extras con 30 o 40 personas con cartelitos y un par de consignas, una operatoria de cámaras impuesta por todos los medios".

Sobre cómo se sigue el conflicto si la Corte no da marcha atrás con la decisión de desplazar a los jueces, Lugones dijo que "la Cámara Federal ya dijo cómo se va a ordenar ya sin Bruglia y Bertuzzi". Y reparó en que "los nuevos jueces no los pondrá el Presidente, o el vicepresidente, saldrán de los concursos".

"Veo demasiada presión de la oposición y los medios por el tema, una exageración en la que queremos demostrar que no nos gusta y todo eso afecta a la República", indicó Lugones. Además remarcó que "Bruglia y Bertuzzi ya resolvieron todo lo que tenían que resolver sobre Cristina Fernández, para los que dicen que tiene que ver con eso".

"Están engañando a la gente de una manera burda. No hagamos parodias y operaciones", dijo, y destacó que "quieren engañar a la gente diciendo que el Poder Judicial son Bruglia, Bertuzzi y Castelli y que sin ellos el Poder Judicial no funciona. Un poco más de respeto por los otros 800 jueces".

"Hay jueces que todos los días ponen el cuerpo, el Poder Judicial no se cae por Bruglia, Bertuzzi y Castelli", subrayó.

