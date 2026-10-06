Marcha contra la Corte: sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros protestan por el fallo que libera la venta de tierras para extranjeros

La protesta contra la Corte Suprema de Justicia por su fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei comenzó frente al edificio del máximo tribunal, que está vallado en su frente sobre la calle Talcahuano, como así también sectores de la Plaza Lavalle, en el centro porteño.

Frente al edificio de los tribunales se monta un escenario y, sobre la plaza, se agrupan militantes con bombos y trompetas, junto a otros que sostienen carteles de repudio contra jueces y fiscales por causas que afectan a dirigentes kirchneristas, como Cristina Kirchner o Milagro Sala, y otros que tienen a cargo expedientes contra Javier y Karina Milei y Mauricio Macri.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, los partidos políticos que integran el Frente de Izquierda, el Polo Obrero, el Movimiento Derecho al Futuro (sello político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof), Patria Grande (espacio político de Juan Grabois), son algunas de las organizaciones presentes en la protesta, que interrumpe el tránsito sobre la calle Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle.

Vista aérea de la marcha contra la Corte Nicolas Suarez

La protesta aún no es muy numerosa. Se acercan también los primeros dirigentes políticos de la oposición, como los peronistas Julia Strada y Hernán Letcher; el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, o el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.

Sobre el acoplado de un camión, se monta un escenario, en el que se instalaron banderas de ATE, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otra que reza “Marcha de la Bronca”. La CTA, en sus dos vertientes, fueron los organizadores de la protesta.

La protesta se convocó contra un fallo que la Corte suscribió el martes de la semana pasada, en el que consideró que el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no estaba legitimado para promover una demanda contra el decreto 70/2023, en cuyo artículo 54 se deroga la ley 26.737, de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”. Con esa definición, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejaron vigente la derogación de la norma que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros.

Se suma a la protesta el Frente de Lucha Piquetero, que previamente se manifestó en Desarrollo Social por los recortes que dispuso el Gobierno en el plan Volver al Trabajo.

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