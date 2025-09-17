Marcha universitaria: el mapa de todos los cortes de tránsito y puntos de concentración

La plaza del Congreso este miércoles amaneció cubierta de pasacalles, afiches de partidos políticos, andamios en el escenario, ensayos de sonido y primeros militantes. Alrededor de las 7 de la mañana ya se percibían los preparativos de la marcha universitaria que protagonizarán agrupaciones estudiantiles, médicas, partidos de la oposición y gremios y piqueteros contra el Gobierno durante la sesión en la Cámara de Diputados, en la que se debatirá el rechazo a los vetos presidenciales a la leyes de emergencia pediátrica y financiamiento para la educación superior.

Allí, desde el mediodía hasta las 19, el lugar será intransitable por la movilización de los distintos sectores que acordaron confluir en una gran manifestación nacional en defensa de la educación y salud pública.

Cortes Zona Congreso

A raíz de las manifestaciones, un perímetro comprendido por Sarandí, Ayacucho, Avenida Córdoba, 9 de Julio y Avenida Belgrano impedirá la circulación. Dentro de ese área, será complicado moverse por las distintas columnas que irán acercándose al Congreso o por los propios manifestantes que se instalarán ante el Palacio legislativo.

Horarios de la concentración

Algunas organizaciones se concentrarán desde más temprano; otras lo harán paulatinamente hasta las 15. En torno a las 12 el Frente de Izquierda en Montevideo y Rivadavia; la Federación Universitaria Argentina (FUA) se congrega directamente en la Plaza de Congreso; la CGT sobre Avenida Rivadavia; la UCR frente al sede del Comité Nacional (Entre Ríos y Alsina), en caso de estar intransitable, lo trasladarán a la sede del comité de CABA (Tucumán 1660).

Por su parte, los miembros de la Asociación de Trabajador del Estado Nacional (ATE) se concentran en Avenida de Mayo; el Movimiento Derecho al Futuro, que responde a Axel Kicillof, desde las 14 en Sede Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen al 1500) y Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) desde Plaza Houssay a partir de las 14.30.

Frente donde se desarrolla la conferencia de prensa del consejo superior del rectorado de la UBA debido al veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario. Anunciaron un marcha federal para cuando el Congreso se reúna para hacer caer la decisión del presidente de la nación� Nicolás Suárez�

En redes sociales, La Cámpora, la Coalición Cívica y Volvamos, el espacio que fundó Horacio Rodríguez Larreta tras abandonar Pro, confirmaron su adhesión sin especificar un punto de encuentro.

El inicio de la sesión está pactado para las 13. La protesta está convocada para las 15 y los primeros oradores centrales disertarán a partir de las 18.

Motivo de la marcha

La convocatoria se concretó luego de que Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que establecía la actualización mensual por inflación de sueldos y gastos de funcionamiento de las universidades públicas nacionales. También preveía la recomposición salarial de los docentes y no docentes desde diciembre de 2023.

Por cadena nacional, el Presidente anunció aumentos para universidades y hospitales pediátricos, entre otros sectores en pie de guerra. En Diputados, el tablero muestra una paridad en el caso de las universidades y una leve ventaja para la oposición en la ley de emergencia pediátrica.