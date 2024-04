Marcha universitaria | Kicillof: “Es por la universidad y contra la mentira de un gobierno”

Escuchar

Decidido a participar de la marcha al Congreso junto a su Gabinete, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que esta medida no es solo por los pedidos de las universidades, sino también “contra la mentira” del gobierno de Javier Milei, cuando desde Balcarce 50 arremeten contra la “politización” del reclamo. Convencido de que esta protesta incluso nucleará a personas que en las elecciones optaron por el líder libertario, el mandatario opositor dijo que es “un fantoche” lo que plantea esta gestión.

Luego de asegurar que lo único que cumplió Milei de sus promesas de campaña es la parte del ajuste -pero sobre salarios, jubilaciones, consumo y demanda-, Kicillof analizó que esto decanta en una “inmensa recesión sobre la base de la cual festejan o quieren festejar” desde la Casa Rosada.

“Entre esos elementos de ajuste, es importante que esta marcha es universitaria, pero lo universitario como expresión también al cierre del Incaa, al recorte a la cultura, al Conicet. Uno a veces ve las redes, es un poco porteñocentrista, como si fuera un tema de la UBA. Pero es de todas las universidades nacionales, del sistema científico-tecnológico, de todo lo que nos hace un país con ciencia, tecnología, industria, soberanía. En mi caso involucra todo esto: roles indelegables del Estado, que Milei pretende abandonar”, planteó en Radio El Destape, en la previa de la convocatoria a la que también se plegaron otros partidos, como la Unión Cívica Radical (UCR); y sectores como la CGT y el Partido Justicialista (PJ).

Seguro de que la sociedad “en su mayoría” no está de acuerdo con que se dejen de girar fondos para estas áreas, Kicillof marcó: “Aún los que votaron a Milei me parece que ven esto como una estafa. Y se le suma a eso la mentira, el engaño, el fantoche. Están haciendo un recorte sin precedentes, pero sobre todo en la universidad pública, que está generando problemas muy graves para más de millones de pibes que van a la universidad y ni hablar para los que trabajan ahí”.

Tras esas consideraciones, y a menos de 24 horas de la cadena nacional que el Presidente dio para marcar como un logro de su administración que durante el primer trimestre hubo superávit financiero, el gobernador destacó sobre la movilización de este martes: “Se está marchando por la universidad, por un Estado que no puede ausentarse de sus roles indelegables y también contra la mentira de un gobierno que ahora pretende esconder lo que hace ”.

Kicillof también consideró que esta administración está contra las universidades públicas desde un punto de vista “ideológico”, cuando las altas casas de estudio en realidad son un elemento “casi constitutivo” de la historia de la Argentina. “Es muy fuerte lo que ha generado Milei, ayer vimos que tuiteaba un meme de la UBA, creo que era Ciudad Universitaria, en llamas. Eso no es gratuito. Va a tener una reacción muy fuerte, muy determinante, de amplios sectores de la sociedad que no están de acuerdo con quemar la universidad pública. No puede ser que quede en la impunidad, como tantas cosas que hace, dice y reproduce. Potencia y multiplica mensajes de odio, de violencia, contra valores muy establecidos en sectores muy transversales”, insistió el gobernador, en relación con un mensaje que compartió Milei en su red social X, que tenía un dibujo de un edificio en llamas y que decía: “UBA. Mañana, auditoría”.

Esto último el Presidente lo vinculó a los controles sobre las cuentas de las universidades que pretenden realizar desde su Gobierno, cuando en el claustro alegan que hay “autonomía” consagrada por las leyes, y que estos procesos se hacen a través de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de revisiones internas.

Mientras, Kicillof también se quejó de que el libertario hable de “adoctrinamiento” en las facultades, cuando -según su visión- se refiere al “pensamiento crítico”.

Dardos del Gobierno

Un rato más tarde, el vocero Manuel Adorni arremetió contra los políticos que se plegarán a la protesta de las universidades. “Somos respetuosos de las expresiones que tengan los jóvenes y creemos que es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer pensando que pueden tener un futuro mejor. Ahora, Sergio Massa, Axel Kicillof y parte de su gabinete, Máximo Kirchner, Emiliano Yacobitti, Martín Lousteau, Juan Grabois, la CGT, las dos CTA y los movimientos piqueteros... si creen que así le pueden quitar legitimidad a este Gobierno, son casi un tren fantasma”, afirmó el ladero de Milei.

