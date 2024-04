Marcha universitaria: la historia detrás del buzo que mostró Cristina Kirchner

Escuchar

“¡Ahí están las del buzo!”, dice Cristina Kirchner, se da vuelta y muestra la prenda bordada con la sigla de la UNLP. Es el buzo que ella colgó cuando salió al balcón del Instituto Patria, a dos cuadras del Congreso Nacional, para saludar a los que iban a la marcha federal universitaria. El video, con la historia detrás del buzo, lo subió la expresidenta Cristina Kirchner a su cuenta de la red social Tik Tok.

“Ayer me regalaron este buzo, con la sigla de la UNLP, la universidad de Néstor y mía”, dice. Ellas son las emprendedoras además que los hacen”, explica y señala a dos hermanas que se presentan: “Ella es Maga y yo soy Sabri”. “Ah, vos sos la que me escribiste la carta”, cuenta Cristina Kirchner, pero enseguida, Sabri le aclara: “No, fue ella”.

“Mi abuela me pidió por favor que te dijera que te ama. Me pidió coserlo ella”, le relata Magalí. “O sea, ¿eso lo cosió ella? Me muero muerta”, reacciona la ex presidenta. Todo ocurre dentro del Instituto Patria con el cuadro de Néstor Kirchner detrás. “Las dos tuvimos la posibilidad de estudiar, primero porque ella estudió en la Jauretche”, sostiene Magalí señalando a Sabrina.

“¿Y qué estudiás?”, pregunta Cristina Kirchner. “Ingeniería industrial”, replica la chica. La expresidenta añade: “¿Y vos?”. “Yo me recibí de licenciada en Ciencia Política en la UBA.

Las hermanas están acompañadas en el video de una hermana más chica. “¡Ah! Está toda la familia”, afirma Cristina Kirchner. Los padres, detrás, aclaran que son bordadores. “¿Primera generación de universitarios?”, pregunta la exvice y le responden afirmativamente. “Y después dicen que la educación...”.

Hoy Cristina Kirchner había publicado la ficha de Néstor Kirchner y la suya cuando ingresaron a la UNLP a estudiar derecho y contó: “Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia”.

