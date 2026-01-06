Marco Rubio habló con Quirno sobre la captura de Maduro y le agradeció el apoyo de la Argentina contra el “narcoterrorismo”

WASHINGTON.- El Departamento de Estado norteamericano informó este martes que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con el canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la operación militar que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y sacar del poder a Nicolás Maduro para ser juzgado en un tribunal de Nueva York.

“Rubio le agradeció al ministro Quirno la continua cooperación de la Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región“, señaló el escueto comunicado oficial norteamericano.

Pablo Quirno y Marco Rubio, en un encuentro en el Departamento de Estado, en Washington. ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el audaz operativo militar de Estados Unidos el sábado en Venezuela, en el que Maduro su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país, el presidente Javier Milei -aliado de Donald Trump en la región- había ratificado su “apoyo total” a Washington y enmarcó la acción que sacudió al mundo como una embestida contra el “socialismo del siglo XXI”.

Portavoz Pigott: @SecRubio conversó con el canciller argentino @PabloQuirno para hablar sobre el operativo de aplicación de la ley en Venezuela. El secretario Rubio le agradeció al canciller la cooperación de Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo. — USA en Español (@USAenEspanol) January 6, 2026

“Es bueno para la región porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado el continente no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia”, había señalado en LN+ el líder libertario, que tiene a Estados Unidos como su principal socio internacional.

Nicolás Maduro, al ser trasladado por agentes de la DEA en Nueva York. XNY/Star Max - GC Images

Rubio, máximo funcionario diplomático de Estados Unidos y que en noviembre pasado había recibido a Quirno en Washington, fue uno de los cerebros detrás de la captura de Maduro, según funcionarios al tanto de la planificación del operativo del sábado pasado.

Luego del operativo de la Casa Blanca del sábado, Quirno había expresado públicamente el apoyo a esa acción. “La Argentina está absolutamente dispuesta a estar junto a Estados Unidos apoyando esta transición democrática y que Venezuela esté libre lo más pronto posible”, había dicho el canciller. “Hoy es el día del comienzo de la libertad de Venezuela después de tantos años”, añadió.

Quirno además usó sus redes sociales el 5 de enero para destacar el discurso del embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, en la reunión del Consejo de Seguridad, en la que el diplomático valoró la “decisión y la determinación” demostradas por Trump “en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

Discurso de nuestro Embajador ante las Naciones Unidas @frantrope en la reunión del Consejo de Seguridad de el día de la fecha.



“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las… https://t.co/WezlVCNMyb pic.twitter.com/30U7qOVeFI — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 5, 2026

En la misma intervención, Tropepi exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el 8 de diciembre de 2024 por las fuerzas chavistas, y que “se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.

En tanto, en otra muestra del alineamiento con la Casa Blanca respecto a un operativo militar que dividió aguas a nivel global, en la reunión convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Argentina reafirmó este martes su firme respaldo a la captura de Maduro, a quien vinculó con el “narcoterrorismo” y lo calificó de “amenaza para el hemisferio”.

El representante argentino en el organismo, Carlos Cherniak, recordó en los seis minutos que demandó su intervención en Washington que el régimen chavista “quebraba el Estado de derecho” mientras abandonaba el marco de la OEA.

El operativo militar que capturó a Maduro y a su esposa para llevarlos a un cárcel de Nueva York y que enfrenten a la Justicia norteamericana acusados de diversos cargos de “narcoterrorismo” generó amplias divisiones en la región, con la Argentina como uno de los Estados que mayor respaldo le dio a la acción ordenada por Trump.

Javier Milei y Donald Trump, en la Casa Blanca. Presidencia

También se sumó, por ejemplo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que hizo una fuerte advertencia a los simpatizantes del chavismo en la región, al afirmar que “su estructura terminará de caer en todo el continente”.

Del otro lado, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, referente de la izquierda regional, afirmó que la captura de Maduro y los ataques en suelo venezolano “cruzaron una línea inaceptable”, suponen una “afronta gravísima a la soberanía” de esa nación sudamericana y sientan un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.