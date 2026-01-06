Relanzan en el Congreso de EE.UU. un grupo de respaldo al vínculo con la Argentina

WASHINGTON.- En el marco del estrecho vínculo entre las administraciones de Donald Trump y de Javier Milei, la Cámara de Representantes de Estados Unidos relanzó el llamado Caucus Argentina, destinado a reforzar la relación bilateral, que había sido creado en 2017 pero que estaba desactivado desde enero de 2023.

El grupo, registrado como “Congressional Argentina Caucus”, había sido creado por un republicano y un demócrata con el objetivo de desarrollar “una plataforma” que permitiera fortalecer la colaboración entre ambos países, facilitar el contacto entre legisladores y miembros de sus equipos y servir de “incubadora de ideas de políticas” para el vínculo bilateral.

Luego de estar discontinuado durante tres años, el congresista republicano Michael Rulli (Ohio) y el demócrata Darren Soto (Florida) lo relanzaron para el 119° Congreso y serán los copresidentes. “Este grupo parlamentario servirá como una organización bipartidista del Congreso dedicada a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina”, señalaron en un comunicado membretado con fecha del 6 de enero.

El presidente Donald Trump recibe al presidente Javier Milei a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. Mark Schiefelbein - AP

A través de sus redes sociales, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, celebró el relanzamiento del Caucus Argentina. “Es una iniciativa que refleja el nivel sin precedentes de la relación bilateral y la profundidad de la alianza estratégica que actualmente une a la Argentina con Estados Unidos. La reactivación de este grupo parlamentario de amistad con nuestro país, que existió en el pasado y fue discontinuado en enero de 2023, constituye un hito histórico y es fruto de un excelente trabajo conjunto con Michael Rulli y Darren Soto”, señaló.

Oxenford destacó que el este espacio constituye una “valiosa plataforma” para reforzar el trabajo de la embajada argentina con el Congreso y como una “herramienta central de diplomacia parlamentaria, que permitirá difundir el proceso de reformas estructurales impulsado por el gobierno” de Milei.

Celebro el relanzamiento del Caucus Argentina en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una iniciativa que refleja el nivel sin precedentes de la relación bilateral y la profundidad de la alianza estratégica que actualmente une a la República Argentina con los Estados… pic.twitter.com/FRxV4GlJHS — Alec Oxenford (@alejandrito) January 6, 2026

El grupo apunta a promover un mayor intercambio entre legisladores argentinos y estadounidenses y reforzar el diálogo entre los dos poderes legislativos. Su reactivación se da en medio de una estrecha relación bilateral, dada la sintonía entre Trump y Milei, con la ayuda financiera del Tesoro norteamericano a la Argentina antes de las elecciones legislativas de octubre pasado y el acuerdo marco de comercio e inversiones -del que se esperan novedades sobre su firma- como algunos de los principales aspectos del último año.

En su mensaje, Oxenford destacó que diversos legisladores norteamericanos han manifestado un “marcado interés en el proceso de transformación que atraviesa la Argentina bajo el liderazgo de Milei”, particularmente en lo referido al papel de ambos Congresos en la ampliación de la “cooperación bilateral en áreas estratégicas como defensa, seguridad, energía y minería”, entre otras.

El grupo había sido creado durante la primera presidencia de Trump y la gestión de Mauricio Macri en la Argentina, por Michael T. McCaul, un congresista republicano de Texas, y Eliot Engel, demócrata de Nueva York.

Un caucus de un país determinado en la Cámara de Representantes es un grupo informal y bipartidista de miembros del Congreso que se organiza para fortalecer y dar seguimiento a la relación de Estados Unidos con una nación específica. A diferencia de los comités formales, los caucus no tienen funciones legislativas directas ni autoridad reglamentaria, pero actúan como espacios flexibles de coordinación política, diálogo y promoción de temas de interés compartido.

Los caucus sirven como plataformas de diplomacia parlamentaria, y permiten a los legisladores intercambiar información, recibir briefings de expertos y funcionarios, y articular posiciones sobre asuntos claves como comercio, inversión, seguridad, derechos humanos, energía, cooperación científica o vínculos culturales. También facilitan el contacto regular con embajadas, gobiernos extranjeros, empresas y organizaciones de la sociedad civil.