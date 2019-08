Marcos Peña, sobre las PASO: "El mundo mira esta elección"

Larreta y Peña desayunando en el Tortoni Crédito: Prensa GCBA

Minutos antes de que comenzaran las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y Martín Lousteau ya se encontraban en el histórico Café Tortoni porteño para encabezar el tradicional desayuno que Juntos con el Cambio protagoniza el día de las elecciones.

En diálogo con la prensa, Peña aseguró: "El mundo mira esta elección. Sobre todo, los países de la región y los que están interesados en la Argentina".

"Hay que aprovechar que tocó un día muy lindo en todo el país, así que no hay excusa para no ir a votar", pidió el Jefe de Gabinete, y remarcó: "No es indistinto para la economía lo que pasará con la elección de hoy".

Ante la consulta sobre las dudas en torno a la empresa que hará la transmisión de los datos provisorios, dijo: "Las elecciones más transparentes de la historia porque hemos aprendido de todo. No queremos que se repita lo de las PASO en 2015 que seguían entrando telegramas hasta las 5 de la mañana. Queremos evitar esos papelones".

Larreta fue consultado sobre si eran necesarias las primarias ya que la mayoría de las candidaturas estaban decididas y dijo: "Hoy la ley contempla las PASO y tenemos que ir todos a votar. Me parece que las discusiones de los métodos se deberían hacer en otro momento. Son importantes para todos los argentinos".

En tanto, el vicejefe de gobierno porteño y responsable de Seguridad, Diego Santilli, aseguró que "está todo preparado para que sea un día normal y que la gente pueda ir a votar tranquilamente, en absoluta paz".