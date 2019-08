Alberto Fernández: "Marcos Peña habla porque está nervioso, yo estoy en veda"

Antes de votar, Alberto Fenández saco a pasear a su perro Dylan Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique García Medina

Poco antes de votar, Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, cumplió con su rutina mañanera de pasear a su perro Dylan, el collie que es furor en Instagram. Al volver del paseo, Fernández se mostró confiado frente al resultado electoral, y al mismo tiempo criticó al jefe de gabinete Marcos Peña y reiteró las dudas sobre la transparencia del recuento de votos.

"Bien, bien. Estoy tranquilo, contento. Me va a ir bien", dijo Fernández a LA NACION, consultado sobre su perspectiva con respecto a las PASO de hoy. Fernández llevaba en sus brazos un libro de Raúl Alfonsín. Fue un regalo del diputado nacional Leandro Santoro, que lo acompañó durante el paseo.

Ante las declaraciones del jefe de Gabinete sobre el efecto del resultado de hoy donde afirmó que "el lunes la economía no va a ser indiferente", el precandidato del Frente Para Todos respondió: "Hace meses que la economía no es indiferente, pobre Peña no se enteró. Marcos Peña habla porque está nervioso, yo estoy en veda".

Sobre las sospechas y denuncias relacionadas al conteo de los votos, Fernández dijo que las dudas persisten y afirmó: "Por eso creamos nuestro propio centro de cómputos. Necesitamos que los fiscales estén atentos, cuidando que no se tergiverse nada". La semana pasada, el apoderado del PJ, Jorge Landau, había cuestionando el funcionamiento del sistema Smartmatic, encargado de la transmisión de telegramas para el escrutinio provisorio. "Nos genera muchas dudas el modo en el que se contrató la empresa y sus antecedentes", agregó.

Asimismo, Fernández confirmó que su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, no lo acompañará esta noche en el bunker del partido por que no hay vuelos desde Santa Cruz. "Ella está a mi lado siempre, no hace falta que esté cerca".

Fernández se mostró conforme con la campaña de su partido y sobre la oposición dijo: "Me gustaría una campaña más limpia. Espero que en la primera vuelta a Peña y a Durán Barba no se les ocurra seguir diciendo que tengo cáncer de pulmón o que Axel robaba plata de YPF con un sueldo que no le correspondía". Y concluyó: "Espero que esas cosas no pasen más".

El precandidato alentó a la gente a votar en las PASO y dijo: "Hay que esperar el veredicto de la gente".