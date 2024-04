Marcos Peña rompió el silencio, habló de la interna de JxC y admitió: “Me enojaba cuando me decían muerto político”

Escuchar

Después de cuatro años, el exjefe de Gabinete de de Mauricio Macri, Marcos Peña, reapareció públicamente con una serie de definiciones políticas vinculadas al triunfo electoral de Javier Milei, la interna de Pro e incluyó una crítica hacia el seno de Juntos por el Cambio (JxC). Las declaraciones del exfuncionario que abandonó la función pública en 2019, se dan en el marco de la publicación de su primer libro El arte de subir (y bajar) la montaña, el que analiza el concepto de liderazgo en la política y distintos ámbitos.

“Hay una idea de liderazgo, que tiene mucho de simbología y de ocultamiento, que está quedando descalzada con la sociedad actual”, señaló Peña en diálogo con Radio Seúl al ser entrevistado por Hernán Iglesias Illa, quien estuvo bajo su mando como subsecretario de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete de Ministros, y actualmente al frente de la revista Seúl.

A lo largo de la entrevista, Peña ahondó en la importancia de “repensar los liderazgos”, a través de una “mirada más humanista” no solamente en ámbitos políticos sino de modo transversal a los distintos espacios de poder.

“El espíritu del libro tiene que ver con una mirada de liderazgo más humanista porque cuánto más globalizados y conectados estamos, más aparecen dos fuerzas en tensión como el sectarismo y y el reconocernos como humanidad”, planteó Peña al tiempo que propuso repensar si los liderazgos actuales deben centrarse en una persona o en varias.

En ese sentido, el exfuncionario del gobierno cambiemita se refirió al tipo de liderazgo del actual mandatario. “Milei expresa esa sensación anarco liberal, un poco esa sensación de ese mundo post institucional que para muchos jóvenes es muy natural. No está muy claro lo que quieren hacer, pero sí lo que no quieren más. Creo que tiene un componente indudable de autenticidad, después eso puede gustar o no, pero es muy consistente en ese sentido”, consideró.

Tras ello, Peña analizó al triunfo electoral de Milei y reflexionó sobre el manejo de la campaña de JxC. “La democracia es simple, si alguien te gana es porque interpreta mejor al votante que vos”, apuntó el exjefe de Gabinete. “Hay algo evolutivo del propio votante. Esto es un escenario dinámico. Creo que ávidamente primó tanto en las primarias y en las generales un deseo de muchos votantes nuestros de ‘vallan a fondo porque no hay más margen’”, resaltó.

“Creo que no hubo una posibilidad de transmitir una idea compartida como equipo, algo que aparecía principal en el proyecto político”, consideró Peña.“Esto de que “había equipo” se rompió” y era muy evidente que se había roto. Eso se combinó con un liderazgo que pudo interpretar mejor a una porción”, sentenció en relación a la derrota electoral de Juntos por el Cambio. “Estos cuatro años viví con pena ver cómo a gente que venía trabajando y tenía un mística compartida en un momento le empezó a pesar más lo que los dividía que lo que los unía”, admitió.

Y tras ello, el exministro coordinador de Macri expresó: “Me daba pena porque siempre sentí que el proceso incluía ganar en el 2023 y que a partir de ahí se podía hacer un proceso de experiencia capitalizada”. En tanto, al ser consultado acerca del rumbo que debería tomar el Pro y cuál sería su consejo para la coalición partidaria Peña respondió: “Me cuesta mucho, quiero ser respetuoso de los que están hoy en actividad, creo que hay muy buena gente y creo que tienen las herramientas. Creo que una de las cosas que faltó es una diagnóstico compartido de la experiencia 2015-2019 menos atravesadas por las biografías personales. Creo que pesaron demasiado las historias personales”.

En otro tramo de la entrevista, Peña destacó que estos cuatro años en los que se alejó de la gestión política le sirvieron para lograr una distancia emocional que le permitió evaluar en profundidad tanto su rol como jefe de Gabinete y su posterior alejamiento de la política como la gestión de gobierno de Mauricio Macri. “Al principio me enojaba con los que me decían que era un muerto político pero eso me hizo crecer un montón”, confesó. Y al respecto concluyó: “Hoy lo que siento es mucho orgullo siento que hicimos un aporte muy importante del que creo que se debió a la combinación de es el liderazgo de Mauricio Macri de transformación audaz con un grupo humano increíble y con la posibilidad de unir a miles de personas bajo una sintonía que fue pocas veces vista”.

