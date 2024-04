La polémica por la base espacial china se coló en las conversaciones con la jefa del Comando Sur estadounidense

Escuchar

El tema de la base de China en Neuquén se coló en la visita de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que en su tercer viaje al país, y por espacio de tres días, mantuvo una intensa agenda de reuniones con funcionarios nacionales y el propio presidente, Javier Milei. El objetivo: reforzar los “lazos de cooperación” en seguridad y defensa. Según pudo saber LA NACION de importantes fuentes del gobierno nacional, la problemática en torno de la base fue conversado con algunos de los más importantes funcionarios del gabinete, aunque no puntualmente con el mandatario, quien ayer viajó a Ushuaia para recibirla personalmente.

La situación con la base, que se construyó entre 2013 y 2017, bajo el segundo mandato de Cristina Kirchner, es especialmente sensible en momentos en que la Argentina está realineando su postura geopolítica con Estados Unidos y se aleja de China. Sin embargo, pese a que esta semana se conoció que el Gobierno planea inspeccionar la base, sobre lo que podría haber novedades oficiales este lunes, fuentes oficiales aclaraban que la decisión ya estaba tomada antes de la llegada de Richardson.

“Lo que se va a hacer es una visita, como trascendió y está previsto desde hace tiempo” , dijo una importante fuente gubernamental a LA NACION. La misma distinguió que será, en principio, “una visita y no una inspección”, que estará en manos de la Agencia Espacial Nacional en manos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Este viernes más temprano se conoció la postura del gobierno neuquino, a cargo del gobernador Rolando “Rolo” Figueroa, que a través de un comunicado, luego de que se conociera la decisión del Ejecutivo nacional de visitar la base, respaldó esa posición y consideró que “hay que asegurar la transparencia”.

La postura sobre la visita rebate una versión que más temprano habían dejado trascender internamente en la Casa Rosada, según la cual “en algún momento la base va a dejar de existir” y que eso “estaba permitido dentro convenio”. Sin embargo, al ser consultadas fuentes específicas del área, sostuvieron que “eso no está en estudio” y que, eventualmente, de tener que tomarse esa decisión en algún momento no sería algo inmediato. Por contrato son cinco años desde la fecha en que se decide hasta que se efectiviza el posible cierre y que debe ser una “adenda” entre ambos país. “No está en carpeta para nada”, aclararon. Y en ese sentido agregaron que “ nada hace pensar que lo que esté pasando en la base china no sea científico ”, en referencia a las versiones que daban cuenta de posibles actividades militares o de espionaje.

La base está ubicada sobre la ruta provincial 33, en el paraje Quintuco, cerca de Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial neuquina 33, y se empezó a construir en 2014 bajo la segunda presidencia de Cristina Kirchner y se terminó en 2017, durante la administración de Mauricio Macri. Se trata de un predio de alrededor de 200 hectáreas cedidas por el el gobierno de Neuquén a China por un lapso de 50 años.

Según coincidieron dos importantes fuentes gubernamentales ante este diario, “en principio no hay información sobre que se realice ninguna actividad militar ahí”. En ese sentido agregaron que hay miembros de la CONAE que realiza actividades en el lugar, dadas las condiciones del contrato, y por las que Argentina cuentan con un 10% del uso de las instalaciones. Confirmar que exactamente se cumple con esa banda es parte de lo que se relevará en la visita que se realizará en un futuro cercano.

Según reconstruyó este diario, el tema salió en las conversaciones con Richardson, por los dichos del embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, quien previamente había sostenido en una entrevista con LA NACION: “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del Ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”.

La agenda de Richardson en Argentina incluyó dos encuentros con el líder libertario, uno en Buenos Aires este viernes, en aeroparque, y otro la noche del jueves, en Ushuaia. Hacia allí viajó el mandatario en una decisión tomada en pocos minutos y luego de saber que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, no la recibiría personalmente, según relataron fuentes de Casa Rosada Hoy, en aeroparque, Richardson y Milei participaron de la transferencia oficial del avión de transporte Hércules C-130H a la Fuerza Aérea Argentina. Fuentes cercanas afirmaron que la aeronave está valuada en aproximadamente US$30 millones, y es parte de una “donación de asistencia” de seguridad financiada por Estados Unidos.

Previamente a su encuentro con Milei, la general se reunió con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Defensa, Luis Petri, la de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y el general de brigada Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En tanto que tanto este jueves en Ushuaia como el viernes en aeroparque estuvo presente el titular de Interior, Guillermo Francos.

