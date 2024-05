Margarita Barrientos apuntó contra la polémica frase de Milei sobre los que no llegan a fin de mes

Margarita Barrientos apuntó este jueves contra una polémica frase del presidente Javier Milei sobre aquellos que no llegan a fin de mes. La fundadora del comedor Los Piletones dijo que le pone “triste” escuchar ese tipo de declaraciones por parte del mandatario. También reclamó ayuda para los comedores.

Antes de partir a Córdoba para el acto del 25 de Mayo, Milei salió de una exposición en La Rural, donde dijo que “si la gente no llegase a fin de mes ya se hubiera muerto”. Y luego insistió: “Si [la gente] no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”.

“No escuché las declaraciones de Milei, pero me las han nombrado, la gente que lo escuchó se sintió muy herida, sobre todo la gente que hace cola en un comedor”, expresó Barrientos en una entrevista para Futurock. Y marcó: “Porque no estamos muertos, estamos vivos. Estamos con ganas de luchar. No queremos ir al comedor para que nos den la comida, queremos ganarla”.

Tras ello, volvió a apuntar contra el libertario: “A veces cuando lo escucho [a Milei] me pone triste”.

El miércoles por la tarde, desde Estados Unidos, el libertario volvió a pronunciar una controvertida frase: “¿Ustedes se creen que la gente va a ser tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, por lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”.

Durante la campaña electoral, Barrientos aseguró que iba a votar por el líder de La Libertad Avanza en el balotaje del 19 de noviembre. “Si gana, que guarde la motosierra y piense en los argentinos “, pidió la dirigente social en aquel entonces.

“Por eso es que voto a Milei, como lo he apoyado a Mauricio [Macri]. No dejo de ser del PRO porque voto a Milei”, aclaró Barrientos en ese momento.

En otro tramo de la entrevista de este jueves, la fundadora de Los Piletones volvió a mencionar la falta de ayuda por parte del gobierno de Alberto Fernández. “Yo no recibí alimentos en ningún momento, desde que Fernandez era presidente. Yo ya venía con muchos problemas. Mandamos cartas y notas, y me mandaban a que me ayude Macri. He sufrido mucha discriminacion por el anterior gobierno”, remarcó.

Alberto Fernández y Margarita Barrientos. Presidencia

Por otro lado, le pidió a la administración libertaria que reparta la comida retenida en un depósito de Villa Martelli. “Ojalá se entreguen esos alimentos almacenados, que no dejen que se venza. Lo necesitan muchos comedores. Hemos recibimos ayuda del Estado pero para la cantidad de gente que viene, no alcanzó”, indicó.

Tras ello, agregó: “No hay que repartir cuando ya está vencido, que piensen en la gente que no tiene para comer, hay muchos chicos desnutridos y mujeres embarazadas con problemas de nutrición”.

Además, Barrientos aseguró que si no recibe ayuda para su comedor Añatuya, en Santiago del Estero, cerrará. “Si no recibo la ayuda voy a tener que cerrar el comedor. Voy a mantenerlo hasta último momento”, cerró.

