María Eugenia Vidal admitió sentirse “políticamente responsable” de las víctimas fatales de la explosión de la escuela de Moreno

Siete años después de la tragedia en Moreno en la que explotó una estufa en una escuela y murieron dos personas, María Eugenia Vidal, que en ese entonces era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, señaló que se siente “políticamente responsable” de las víctimas fatales.

“Nadie tiene por qué leer mi libro, pero le dediqué un capítulo a eso, a hacer una autocrítica. Yo no me siento responsable judicialmente. La Provincia tiene 18 mil escuelas, 12 mil edificios, y el estado de abandono y deterioro que encontré era infinito. Además, un gasista matriculado había ido la tarde anterior a resolver el problema de gas. Fue condenado, así que está claro que algo pasó. Hubo una mala praxis, no es que no se había ido antes a arreglar la escuela”, expresó en el canal de streaming Gelatina.

Acto seguido, la diputada afirmó que la muerte de una vicedirectora y un portero durante la explosión fue utilizada políticamente en su contra. “Me arrepiento de no haber ido a la escuela en ese mismo momento, ese mismo día y a esa hora. De no haberme puesto yo al frente del tema y no haberme contactado con las familias”, declaró y explicó: “Estuvo mal porque yo lo había hecho siempre. Me reuní con cada una de las familias que pude contactar de personas que murieron como víctimas de homicidio en la provincia o que fueron secuestradas, y si no lo hice yo, lo hizo Cristian Ritondo”.

Vidal indicó que, a pesar de que Buenos Aires es la provincia más grande y “es como un país”, un funcionario no puede estar en todas partes, sin embargo, dijo que todo lo que pase es su responsabilidad. Al respecto, sostuvo: “Que le pase algo a alguien cuando estás gobernando debe ser una de las cosas más feas que te tocan, pero es una responsabilidad política. No penal, pero sí política”.

La exgobernadora comentó que se siente políticamente responsable de cada secuestro, homicidio o robo que ocurrió durante su gestión. “Yo era la gobernadora y no podía mirar para otro lado ni echarle la culpa a nadie”, recalcó.

A modo de análisis, Vidal se preguntó si es realista pensar que un gobernador es capaz de evitar una tragedia de tal magnitud y se respondió que no lo es. “No es posible ni es humano”, manifestó. Además, contó que tras lo sucedido, los familiares de las víctimas no quisieron atenderle el teléfono, y cerró: “Y los respeto”.

El 2 de agosto de 2018, la vicedirectora y el auxiliar de cocina de la Escuela Primaria N° 49 Nicolás Avellaneda murieron tras la explosión de una estufa y el consecuente derrumbe de una pared en la sala de profesores. Las víctimas fatales fueron identificadas como Sandra Calamano, de 48 años, y Rubén Rodríguez, de 45.

Según precisó Gabriela Urrutia, entonces titular de la UFI 8 de Moreno y quien estuvo a cargo de la investigación, la magnitud de la explosión fue muy fuerte: “Desplazó a la directora hacia afuera, por encima de un paredón de dos metros y terminó en la casa de un vecino. También hubo fuego. La directora estaba quemada, la otra persona también y el lugar”.