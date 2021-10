María Eugenia Vidal calificó como “terrorismo” la violencia en Río Negro y apuntó contra el Gobierno

La primera candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó al Gobierno por el manejo del conflicto mapuche en Río Negro y señaló que existe una especulación electoral al tratarse de una jurisdicción en la que el Frente de Todos no se encamina a un triunfo.

“Se necesita que el Gobierno nacional aplique la ley existente. Lo que está sucediendo es terrorismo, tal como lo definió la gobernadora [Arabela Carreras] e incluso el propio [ministro de Seguridad bonaerense, Sergio] Berni, que es parte del Gobierno. Es un delito federal, requiere la acción de fuerzas federales”, expresó Vidal en declaraciones a LN+.

En ese sentido, la mandataria criticó la primera reacción del Gobierno de no enviar efectivos, expresada en primer término por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y luego por el presidente Alberto Fernández, quien también explicitó esa decisión en una carta, pese a que este sábado una conversación entre ambos sirvió para descomprimir la tensión de los últimos días, según trascendió.

“Se antepone la política a la responsabilidad. Como en Río Negro, quien gana la elección no es el oficialismo, no envían fuerzas federales. En Santa Fe y en provincia de Buenos Aires, como gobiernan ellos sí”, disparó Vidal y agregó: “El eje nunca es la gente, es el poder, la política”.

En este sentido, cuestionó la actitud tomada por el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en la audiencia en la que se solicitó la excarcelación del dirigente mapuche Facundo Jones Huala. “Es inentendible que nuestro embajador en Chile haya ido a defender al líder de de las personas que están usurpando tierras, que está condenado”, aseveró.

La exgobernadora bonaerense sostuvo que “el Gobierno todo el tiempo improvisa” y dijo que esa actitud genera una situación de desprotección en la sociedad. Asimismo, añadió que la Casa Rosada “aparentemente no ha escuchado” el mensaje de las urnas el 12 de septiembre.

“Lo demostró la semana siguiente cuando entró en una pelea de poder tremenda, que terminó con lo peor del pasado; en el Gabinete, con [Juan] Manzur y Aníbal [Fernández]. Demostró que no escuchó cuando ese mismo jefe de gabinete usó su avión sanitario para irse a Estados Unidos con su mujer. [Y cuando ocurrieron las] amenazas de Aníbal Fernández a Nik. Ahora demuestra que no escucha cuando hay argentinos en Río Negro desprotegidos, y el presidente les dice que no es responsabilidad”, remarcó.

Fernández y Carreras analizaron la situación

El presidente Alberto Fernández se comunicó con la gobernadora pasadas las 14. La conversación entre ambos mandatarios, fue definida como “amable”, e incluyó un diálogo sobre “los distintos análisis de la realidad actual en la región”. En tanto se detalló que ambos funcionarios “coincidieron en la necesidad y real posibilidad de trabajo en conjunto entre la provincia y la Nación”.

“El Presidente Fernández condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para resolución de estos conflictos”, sostuvo Carreras, quien también agradeció la presencia de Gendarmería Nacional en la región y “el apoyo que se le está brindando a la Fiscal Federal para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y San Carlos de Bariloche”.

Sin embargo, más temprano, la mandataria había levantado polémica al vincular a funcionarios nacionales con las protestas. Dijo que existe complicidad e instigación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “porque buscan objetivos políticos”. Apuntó así contra la presidenta del organismo, Magdalena Odarda y su adjunto, Luis Pilquimán.

“Hay un sostenimiento económico de estos grupos, traslado de personas y sostenimiento en cuanto a la defensa. Cada presencia que tenemos en puntos conflictivos viene seguida de actos de violencia y no se distingue lo que es una reivindicación de actos de violencia”, expresó.

En medio de las controversias casi 200 efectivos federales llegaron este viernes a Bariloche y El Bolsón. Como informó LA NACION, corresponden a una unidad móvil que estaba en La Pampa y al traslado de uniformados de Gendarmería, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria.