María Eugenia Vidal, crítica contra Gollan: “El equipo de Salud tiene que estar con la gente”

Una vez definido el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas PASO, la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , analizó el comienzo de la campaña electoral. Así, la exgobernadora contrastó la gestión oficialista y opositora en el marco de la pandemia del coronavirus, y criticó con dureza al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan .

Vidal comparó las estrategias del gobierno nacional y provincial con la porteña. “Horacio [Rodríguez Larreta], Fernán Quirós, Diego Santilli, Soledad Acuña son un equipo que demostró tener capacidad de planificar y cumplir lo que dicen”, aseveró.

Y continuó: “No utilizaron el miedo como herramienta, sino apelaron a la responsabilidad de la gente”. En este sentido, la precandidata también destacó la lucha del Gobierno de la Ciudad por la presencialidad en las aulas, y aseguró “que eso también se pone en valoración en la campaña”.

La exgobernadora de la Provincia fue consultada por el contraste entre Quirós y Daniel Gollan, el ministro de Salud bonaerense, que integra la lista de candidatos kirchnerista para los próximos comicios.

“[Fernán] Quirós dijo yo no voy a ser candidato porque ‘mi responsabilidad es atender la pandemia que todavía no se terminó'”, dijo Vidal, y remarcó: “ Él eligió y no especuló . Ahí en la conformación de listas se está evidenciando formas de gobierno”.

“El equipo de Salud tiene que estar con la gente”, aseguró Vidal, y destacó que la decisión del titular de la cartera sanitaria porteña “es la decisión correcta”.

En diálogo con FM Millenium, Vidal destacó: “Esta elección no es sobre el pasado, es sobre lo que pasa hoy y eso es lo que el oficialismo está tratando de evitar discutir”. Y agregó: “Los argentinos quieren dejar de ver peleas, quieren ver respuestas concretas”.

Así, la exgobernadora de la Provincia destacó que las elecciones intermedias “dan la oportunidad para que la gente diga al oficialismo si está de acuerdo o no con el camino actual”.

En este contexto, al ser consultada por cuáles fueron sus motivaciones para lanzarse como candidata en la Ciudad en lugar de la Provincia, Vidal remarcó que lo hizo “desde el compromiso y la convicción, no desde el miedo”.

“La Ciudad renueva diez diputados y nosotros necesitamos sostenerlos”, aludió Vidal, y precisó: “Un objetivo de Juntos por el Cambio es que el oficialismo no tenga mayoría y para eso no solo se necesita ganar, se necesita hacer una excelente elección para sostener los 10 diputados”.

Puntualmente, sobre la batalla electoral en territorio bonaerense, la exgobernadora sostuvo: “Estoy convencida que en la Provincia se necesitaban nuevos liderazgos, y estoy muy contenta de la PASO que se ha planteado entre [Facundo] Manes y [Diego] Santilli”.

Causa en Bolivia

La precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal también hizo alusión a la causa en la que se investiga un supuesto contrabando de armamento a Bolivia, que tiene como imputado al expresidente Mauricio Macri.

“La causa de Bolivia me parece un disparate”, lanzó la exgobernadora, y agregó: “¿El gobierno tardó un año y medio en darse cuenta? Es un verdadero disparate para no hablar de las verdaderas discusiones”.

Vidal expresó su “confianza plena en Mauricio [Macri] y sus ministros”. Además, consideró que se trata de una “causa política”, al tiempo que destacó no ver “nada consistente”.

LA NACION