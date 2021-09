María Eugenia Vidal dijo que no hay “un triunfo que celebrar” y habló sobre los votantes de Javier Milei

María Eugenia Vidal, elegida en las primarias del domingo como candidata a diputada nacional en la Ciudad por Juntos, habló esta mañana sobre la campaña de cara a las legislativas de noviembre y destacó: “No siento que haya un triunfo que celebrar, hay una tarea. Estas no son elecciones definitivas, fueron un primer paso, el inicio de un nuevo proceso esperanzador, el partido no está terminado”.

Tras ello, en diálogo con la radio Rock&Pop, fue consultada por la posibilidad de ir tras los votos del candidato libertario Javier Milei y si bien no fue precisa en su respuesta, sí remarcó que buscará el apoyo de quienes no la votaron porque esa es la única forma de conseguir, a su entender, frenar al oficialismo y aprobar proyectos nuevos en el Congreso.

“Es una campaña nueva y yo voy a convocar a todos, a los que no nos votaron, a los que no fueron a votar… Los vamos a escuchar a todos aquellos que no quieren que el oficialismo tenga mayoría automática. El único bloque opositor que tiene capacidad para bloquear o conseguir que los proyectos que queremos salgan es Juntos”, explicó la exgobernadora de Buenos Aires, quien en la campaña fue criticada desde el oficialismo por dejar el territorio bonaerense tras la derrota en 2019 frente a Axel Kicillof y regresar a la Ciudad.

Por otra parte hizo alusión a las tensiones que hubo dentro de su espacio durante la campaña. “Este Juntos es mejor que Cambiemos. Con todas las tensiones, las fricciones, que son naturales, que las hay, es mejor porque es más amplio. Ricardo [López Murphy] es formalmente el cuarto de nuestra lista, [Sandra] Pitta la novena y [Roberto García] Moritán también está integrado, pronto nos van a ver juntos haciendo campaña”, dijo.

Vidal asimismo detalló lo que planea hacer si es votada el 14 de noviembre y aprovechó para hacer una “autocrítica” de la pasada gestión: “Como diputado podés, por ejemplo, derogar la ley de alquileres que es un obstáculo para miles de personas en la Ciudad. La ley apareció en nuestro gobierno y fue votada por todas las fuerzas, reconozco la buena intención pero no sirvió. Es una autocrítica. Cuando uno se equivoca tiene que dar la cara, la ley no resolvió los problemas”.

Por otra parte la candidata volvió a decir que interpreta el voto del domingo como “un basta y un no al oficialismo” y dijo: “Siento que [los ciudadanos con su voto] lograron transformar la tristeza y esperanza en un mensaje claro al Gobierno y a la oposición”.

Con respecto a cuál debería ser de ahora en más el rumbo a tomar por parte del oficialismo, explicó: “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es escuchar el mensaje y abocarse a la tarea de dar respuestas y dejar de buscar culpables entre ellos, es una falta de respeto, todos son responsables”.

