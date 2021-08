Desde Cristina Kirchner a Elisa Carrió: mudanzas electorales, una estrategia criticada que sobrepasa la grieta y los tiempos

No hay nada mejor, no hay nada mejor, que casa

(...)

Los camiones con enseres se llenaron antes de cerrar las listas para las elecciones legislativas de este año y, ahora, los candidatos ya terminaron las mudanzas y están asentados en sus ¿nuevos? territorios. Mientras tanto, las chicanas políticas por los desarraigos fluctúan -principalmente hacia ambos lados de la Avenida General Paz- en una estrategia que desde hace tiempo se reitera cada dos años, para los comicios, sin distinguir ideologías; y que toca hasta a las figuras más importantes del abanico de espacios políticos.

“Los que estuvieron en la gestión de [Mauricio] Macri gobernando esta provincia cruzaron la General Paz rápidamente para que se olvide lo que hicieron; y los que vienen de la ciudad de Buenos Aires a pretender ser candidatos en la provincia de Buenos Aires están haciendo un curso rapidísimo para entender de qué se trata”, lanzó, eufórico, el presidente Alberto Fernández ayer, desde Isla Maciel.

El enroque de Vidal y Santilli

El enroque por el que optaron en Juntos por el Cambio (JxC), a través del cual la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a la Ciudad para ser precandidata a diputada nacional; y el vicejefe porteño Diego Santilli transitó hacia terruño bonaerense con el fin de competir por esa misma banca fueron los cruces más apuntados, este año.

El líder de los ministros de Axel Kicillof, Carlos Bianco, expresó que a Santilli “nadie lo conoce en la Provincia” y el presidente de la Cámara de Diputados y tigrense, Sergio Massa, llamó a “recuperar la identidad bonaerense”.

“Hay muchas personas que pueden ser candidatas en dos lugares porque vivieron en una y nacieron en otra, ha habido infinitos casos”, sostuvo ayer el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para defender la estrategia que él mismo ideó y que cosechó detractores internos. El expresidente Mauricio Macri le había pedido a Vidal que compita en la Provincia y, desde el radicalismo, la voz del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sonó en el mismo sentido.

“Hay muchas personas que pueden ser candidatas en dos lugares porque vivieron en una y nacieron en otra, ha habido infinitos casos”, justificó Horacio Rodríguez Larreta Archivo

Santilli, el ladero del alcalde porteño, debió aclarar que sus hijos viven en la Provincia y que allí también van al colegio. Vidal -a quien le achacan no querer hacerse cargo de su paso por La Plata-, alegó que no solo es “orgullosamente bonaerense”, sino que también es “orgullosamente porteña y argentina”. Antes de ser mandataria, había sido legisladora, ministra de Desarrollo Social y vicejefa de Gobierno en la Ciudad.

Para ser diputado nacional, los requisitos son tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina, haber nacido en el distrito por el que la persona se postula o haber residido en él los dos años precedentes.

“Auténticos bonaerenses y auténticos porteños”

Bajo la mirada de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de tapado blanco, Fernández calificó el martes a los precandidatos oficialistas en la Provincia Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan como “auténticos bonaerenses” y a los elegidos para la Capital, Leandro Santoro y Gisela Marziotta, los llamó “auténticamente porteños”. A ella la nombró Gisel. “Nada más porteño que Leandro”, acotó, sobre él.

“No somos porteños traídos a la Provincia, sino que formamos parte de ella”, remarcó en una entrevista Gollan. No obstante, tanto el médico peronista como su colega radical Facundo Manes -precandidato en la Provincia de JxC- votarán en escuelas porteñas.

El pasado porteño de Kicillof

Ante las críticas, desde las tribunas cambiemitas hurgaron en la memoria. Así, les recordaron a los socios del oficialismo que, pese a vérselo mimetizado en el territorio más codiciado, Kicillof es porteño de nacimiento y vivió en el barrio de Agronomía hasta poco antes de asumir la gobernación. Aunque a fines de 2016 cambió su domicilio a una zona de quintas en Pilar, durante la presidencia de Macri el gobernador fue diputado nacional por la Capital y, en 2015, votó en Parque Chas, de campera marrón y acompañado por sus hijos.

El entonces ministro de Economía Axel Kicillof, acompañado por su hijo, votó en la mesa 7304 de la Escuela 27 Petrolina Rodríguez, ubicada en Andonaegui 1532, en Parque Chas, agosto de 2015 Archivo

“Toda mi vida estuve en la provincia de Buenos Aires. Mis padres tenían una casa en Merlo, y siempre fui. Ahí viví una parte de mi vida. Después murió mi padre y yo heredé una parte de esa propiedad. No es verdad que no conozco la Provincia”, aseguró Kicillof, blanco de los cuestionamientos en 2019. Ese año fue con su auto a sufragar en Manzanares.

Casi dos décadas de gobernadores capitalinos

Gobernadores con bríos capitalinos hubo varios. Desde que Carlos Ruckauf dejó el Ejecutivo de la Provincia, en enero de 2002, hace casi dos décadas que allí no ejerce el mando un bonaerense autóctono. A Ruckauf lo sucedió su vicegobernador, Felipe Solá, que luego fue reelegido, y que nació en Recoleta.

Ruckauf -diputado por la Capital y convencional constituyente nacional por el mismo distrito- le ganó la gobernación en 1999 a otra candidata saltarina, Graciela Fernández Meijide, que con aspiraciones presidenciales advertía en ese entonces: “La provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas”.

Graciela Fernández Meijide representó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires

Luego de ser diputada y senadora nacional por la Ciudad, la referente de derechos humanos obtuvo un lugar en la Cámara Baja como representante de la Provincia, en una elección donde se impuso ante Hilda “Chiche” Duhalde. La esposa de Eduardo Duhalde no olvidaba el origen de su contrincante: “No solo vive y duerme en la Capital, sino que preside el partido en la Capital y presidió la comisión que está llevando adelante el escudo allí. Defiende intereses que no son los de la Provincia”.

Para continuar con la tendencia, en 2007 llegó a La Plata Daniel Scioli, nacido en Villa Crespo. El exdeportista ya estaba preparado para competir en la Ciudad. Tenía la premisa de ser jefe de Gobierno, pero en 2006 se especuló un salto. Las encuestas lo posicionaron con la imagen más alta del oficialismo en la Provincia y los números fueron bien recibidos en la Casa Rosada, por Néstor Kirchner.

El entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, cuando le dio su respaldo a la candidatura de Daniel Scioli, que era vicepresidente

“Me dijo [Kirchner] que trabajara en la Capital, que es mi distrito de siempre. Mi proyecto es para la Ciudad. De todos modos, un plan porteño debe tener integración con la Nación y con el conurbano”, dijo el ahora embajador en Brasil cuando empezaron a circular rumores de traslado, y advirtió: “Viví más de diez años en Buenos Aires. Fui al jardín de infantes y al colegio en Ramos Mejía”.

Un mes después, el exvicepresidente pasó su domicilio a Benavídez. Su postulación para ocupar la casa de Calle 6, entre 51 y 53, fue finalmente un hecho duramente cuestionado por la oposición. El caso llegó, incluso, a la Corte Suprema de Justicia provincial, que ratificó su candidatura a gobernador, cargo que ocupó hasta 2015, cuando Mauricio Macri lo venció en las elecciones presidenciales.

Desde el sur

Los Kirchner son otro claro ejemplo de una familia política que tuvo una representación bipartita. Tanto Néstor, como Cristina y Máximo, se pusieron la camiseta de Santa Cruz con cargos ejecutivos y legislativos, pero también hicieron lo propio en la provincia de Buenos Aires.

Néstor, Máximo, Florencia y Cristina Kirchner pulularon entre Santa Cruz y Buenos Aires Paco

Dos de los hombres más cercanos a la familia, que siguieron su edificación del poder, tampoco son sureños. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, nació en Córdoba; y el exministro de Planificación Julio de Vido, en Buenos Aires. Zannini, uno de los hombres más fieles a la vicepresidenta, no tuvo cargos públicos en su provincia natal, pero sí en Santa Cruz. De Vido también participó del Ejecutivo santacruceño, pero cuando se aprobó su desafuero, ya investigado por fraudes millonarios contra el Estado, en 2017, era diputado por Buenos Aires desde hacía dos años.

Carrió y Zuvic, hacia la Capital

Los vientos del sur no solo propiciaron la llegada a Buenos Aires de dirigentes oficialistas. Una férrea detractora del kirchnerismo -y contadora de anécdotas de Santa Cruz- es Mariana Zuvic, quien arribó desde allí y terminó por ser diputada nacional elegida en la Capital. “En Santa Cruz se corrieron todos los parámetros morales y culturales de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se debe o no hacer”, dijo, al momento de su traslado.

Su jefa política en la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también atravesó las fronteras. Su carrera comenzó como diputada nacional por Chaco, la provincia que la vio nacer, y mutó a una banca en la Cámara Baja por la Ciudad, en 2005. Ejerció ese cargo hasta su retiro, en 2020. En aquellos tiempos, fue acusada de “olvidarse de su Chaco natal”.

Carrió deslizó otra plausible mudanza: aseguró, en diciembre pasado, que se postularía como candidata a diputada nacional por la Provincia este año. “Hay que limpiar en serio la Provincia”, expresó, instalada en Exaltación de la Cruz. Luego desistió.

Elisa Carrió, junto a Mariana Zuvic Twitter - Archivo

Graciela Ocaña es otra política que derribó los límites provinciales. Conocida ahora por ser diputada nacional por la Provincia y escolta de Santilli para esta contienda electoral, La Hormiguita -como la bautizó Carrió- caminó las calles porteñas, donde incluso fue precandidata a jefa de Gobierno.

Otro de los señalados por Fernández ayer fue el exministro del Interior durante la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio. El exlegislador porteño tomó las valijas este año hacia Entre Ríos, en busca de una banca en la Cámara de Diputados que podría tenderle un puente hacia la gobernación. “En Entre Ríos pretende ser diputado el mismo que dejó estas casas paralizadas, el que dejó el 70% de las obras sin pagar, el que andaba por las provincias recomendándoles que tomen deuda en dólares a partir de una consultora que tenía por entonces”, lo criticó Fernández, sin nombrarlo.

Etchevehere cuestionó a Frigerio por ser de otra provincia, cuando intentaba desembarcar en Entre Ríos

Pero el fuego también fue amigo. “Es una persona que no habitó nunca Entre Ríos, solo tiene un domicilio fiscal acá. No me parece que eso sea suficiente para representar a los entrerrianos”, opinó otro exministro macrista, Luis Miguel Etchevehere, que también tendría aspiraciones de alcanzar el Ejecutivo entrerriano.

En las filas políticas parecen no comulgar con Té para tres, de Soda Estéreo. “No hay nada mejor que den los números”, reversionan.