Maria Eugenia Vidal fue sobreseída en una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito

La Justicia sobreseyó a la exgobernadora María Eugenia Vidal en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito iniciada en octubre de 2022, a partir de la compra de un departamento.

La denuncia había sido presentada por Yamil Castro Bianchi y recayó en el juzgado federal 12, que en ese momento estaba a cargo del juez Ariel Lijo.

El denunciante argumentó que Vidal había comprado un departamento en Recoleta por 340.000 dólares a mediados de 2019, después de presentar la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de 95.000 dólares.

Según la denuncia, el monto declarado no alcanzaba para justificar la compra del departamento. Vidal justificó la compra con una hipoteca y sostuvo que los ahorros eran “el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi ex marido; una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”.

Las investigaciones judiciales determinaron que “con la prueba reunida, no es posible cuestionar la situación patrimonial de Vidal, ya que no se observa un incremento injustificado de su patrimonio, como sostiene el denunciante”.

Por ese motivo, el juez Lijo dictó el sobreseimiento en diciembre de 2024.

“Es evidente que no hubo enriquecimiento ilícito en el caso -enfatizó el sobreseimiento-, pues del análisis de sus declaraciones juradas se desprende que su capacidad económica, complementada por el crédito hipotecario, le permitió adquirir el inmueble mientras ejercía el cargo de gobernadora, disipando así cualquier sospecha inicial”.

La causa terminó de cerrarse definitivamente ahora, ya que el fiscal Ramiro González no apeló el sobreseimiento y, por lo tanto, quedó firme.

