María Eugenia Vidal le respondió a Cristina Kirchner por la compra de su departamento en Recoleta

María Eugenia Vidal se refirió hoy, a minutos de la veda electoral, a la chicana que recibió ayer por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien durante el cierre de campaña del Frente de Todos en Tecnópolis puso en duda cómo pudo comprar la precandidata a diputada por la Ciudad de Juntos “un piso en la zona más cara de Recoleta a mitad de precio”.

“Me llamó la atención que Cristina hable sobre eso, lo empezó en una columna el periodista Horacio Verbitzky, uno de los vacunados VIP, y ella lo tomó se ve. Es algo que puedo explicar porque no tengo denuncias de corrupción en mi contra”, dijo Vidal en diálogo con Radio Rivadavia luego de que ayer Cristina dijera: “Pese a la crisis de vivienda que hay en el país, la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio. Y a nadie le llama la atención... Nadie le pregunta nada”.

La crítica de Cristina Kirchner a María Eugenia Vidal

La precandidata a diputada por el espacio de Juntos respondió a ello: “El kirchnerismo en una denuncia pone en duda lo que tengo porque es lo único que tengo, que compré hace dos años y está en mi declaración privada pública que hice antes de dejar la gobernación, hace dos años”.

Además, explicó: “Es el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi exmarido. Una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”.

Por último, Vidal cerró haciendo alusión a la cantidad de causas de corrupción que hay contra Cristina Kirchner en la Justicia: “Lo puedo explicar porque no tengo bolsos que explicar, ni hoteles, ni otras propiedades, porque a mí la política no me hizo rica y nunca tuve una denuncia de corrupción”.

Radicalización

Vidal, quien encabeza la boleta de “Juntos podemos más”, en la entrevista con el ciclo de Luis Majul, también explicó que los vecinos de la Ciudad deben votar a su lista para terminar con la “radicalización” del kirchnerismo.

“Alberto Fernández nos estafó, nos prometió un gobierno de unidad no hace más que atacarnos y aumentan los precios cada semana. La radicalización ya empezó y por eso es importante dar la batalla épica en las siete jurisdicciones para llenar el congreso con otros diputados”, dijo.

“Solo Juntos por el Cambio, en el que están representados distintos espacios políticos, puede bloquear una mayoría kirchnerista en el Congreso, el triunfo del kirchnerismo en la elección es lograr la mayoría en diputados y nos pueden llevar puestos, si no gana la mayoría, habrán ganado la mayoría de los argentinos”, argumentó.

Consultada sobre a qué se refería con “llevar puestos”, explicó: “Que si nos votan van a estar más protegidos de cualquier disparate y atropello. Todavía hay un proyecto de superpoderes que envió Alberto Fernández, que le permitiría cerrar las escuelas y le permitiría la reforma judicial que cambia la manera en que se eligen los jueces que juzgan la corrupción de los políticos, o tener al jefe de todos los fiscales manejado por el kirchnerismo en el Senado. O podrían subir aún más los impuestos; hablaron de una reforma sanitaria que nos podría dejar sin obra social o prepaga. Todas esas cosas están en riesgo si hay una mayoría kirchnerista que se consolida”.

LA NACION