La gobernadora estuvo con Jorge Lanata, en PPT Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2019 • 23:48

"Escucho últimamente todo el tiempo que dicen que perdés", disparó Jorge Lanata durante la entrevista que tuvo con la gobernadora María Eugenia Vidal . Sin embargo, ella, con confianza, se río y respondió: "También lo dijeron en el 2015 y en el 2017. Estoy acostumbrada a correrla de atrás, siempre. Confío en que nos van a volver a elegir". Y, más adelante, añadió: "No me importa que digan que pierdo, yo sé lo que hice".

Sin embargo, el periodista retrucó, y le preguntó si no se arrepentía de no haber desdoblado las elecciones pero ella explicó que, si tomaba esa decisión, el costo para la provincia iba a ser de 3 mil millones de pesos, dinero que "a la provincia le hace falta". "Hoy la provincia no puede darse ese lujo", dijo. Y agregó: "Está bueno competir como equipo".

Sumado a esto, al analizar la figura de Axel Kicillof , el candidato por el Frente Todos, disparó: " La Cámpora no va a influir, va a gobernar. Kiciloff es Máximo [Kirchner] y el proyecto es Máximo 2023".

Vidal amplió su postura sobre esto, y explicó: "Kicillof y todos los que forman parte de esa lista representan el sistema que gobernó en la provincia durante 28 años. No se trata de una cara. Es un sistema que no dio respuesta a temas muy básicos. Significó abandono y soledad. Las caras van cambiando pero en el fondo es lo mismo".

Según contó, ella prefiere no dar nombres sino hablar del "kirchnerismo" porque, para la oficialista, "no es una persona sino una manera de gobernar". "Es un sistema que puso a la política antes que a la gente", señaló. Para Vidal, esta fuerza "logró hacer de la verdad algo menor, sujeto a la interpretación". "Tratan de envolver la realidad con buenos discursos y muchas mentiras".

Al hablar sobre Sergio Massa , la gobernadora recordó los consensos a los que llegaron juntos, y reconoció: "Me cuesta entenderlo. Es inentendible que vuelvas a un lugar del que te fuiste por diferencias profundas en valores pero creo que es él el que se lo tiene que explicar a los bonaerenses. Va a costar mucho que vuelvan a confiar en él".

En línea con esto, desmitificó que ahora se estén debatiendo sus votos porque, tal como destacó, la sociedad "vota por cosas concretar, no a un dirigente que lo tiene sometido". "Nadie se va con una valija de votos a otro espacio", reforzó Vidal. Entonces, dijo que nadie -tampoco ella- tiene el voto garantizado. "Cada vez que me presento a una elección, empiezo de nuevo y me tienen que volver a elegir", sostuvo.

Errores y aciertos en su gestión

Si bien Vidal celebró que en la provincia se está haciendo una reforma muy profunda, reconoció que no pudo hacer muchos de los cambios que desea. Y enumeró: "No pude, todavía, poner a los hospitales como quisiera. También me faltó pagarle a los docentes como quisiera. Tuvimos un conflicto innecesario y de eso me arrepiento, creo que es algo que hice mal. Debería haber hecho mas esfuerzos para terminar el conflicto antes. Siento que ahí deberíamos haber trabajado mejor".

"Avanzamos un montón pero todavía no es la Policía que yo quiero", dijo a continuación. Y agregó: "No puedo garantizar que no haya corrupción, pero lo que puedo garantizar es que no va a haber más impunidad, y no la hay desde 2015". Así, señaló que no solo saco de esta fuerza a los policías corruptos sino también a los que son "gatillo fácil". Y, entre otros puntos, enfatizó el trabajo que se hizo en materia de narcotráfico: "Yo conozco los nombres de los narcos y sé lo que hicimos".

Además, sostuvo que en Buenos Aires "se dejó de lado la resignación" para apuntar al progreso y a la dignificación. Vidal hizo hincapié en cuánto conoce la provincia, y disparó: "No necesito un Excel o una planilla para entenderla". Entonces, contó que cuando decidió vivir allí el primer lugar que eligió fue La Matanza. "En una clase de tierra", describió.

Crisis económica

"A mi no me conforman los niveles de inflación que hay hoy", aclaró, pero destacó que la inflación es un conflicto que golpea al país desde hace 80 años y que ella confía en que el camino que arrancó Macri establece "los cimientos" para resolverlo.