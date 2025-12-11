Allanamientos, documentación y escándalo con la AFA

Este miércoles hubo nuevos allanamientos vinculados al caso de Claudio “Chiqui” Tapia. El martes hubo otros 30. Todos tienen el objetivo de investigar no solo al máximo dirigente del fútbol argentino sino también a su persona de confianza, Pablo Toviggino, y al protesorero del ente, Luciano Nakis. Son tres personas fundamentales en la AFA y que parece que se han enriquecido de una forma que no se puede dimensionar.

Ninguno era rico cuando llegó a la conducción de la AFA. Tapia, que fue yerno de Hugo Moyano -ahora se separó de su hija- formaba parte del sindicato de Camioneros porque trabajaba en una empresa de recolección de residuos. Hoy es un hombre rico. Pero está siendo investigado por cuatro jueces: tres federales y uno del fuero penal económico. No recuerdo un caso de que alguien esté siendo investigado por esta cantidad de jueces.

Por su parte, Toviggino era dirigente de un club inexistente, hasta que encontró a un padrino, que lo llevó a la conducción de la AFA, es el exgobernador de la Santiago del Estero, actual senador nacional por esa provincia y quien el poder en esa provincia desde hace 20 años: Gerardo Zamora. Se trata de uno de esos caudillos de provincia que de pronto confunden el Estado provincial con el patrimonio personal. El otro caso es el de Gildo Insfrán en Formosa, que le gana por algunos años a Zamora, también tiene algunos años más. Ese padrino lo llevó a Toviggino a la conducción de la AFA, donde terminó convirtiéndose en el hombre de confianza de Tapia, tal es así que tiene su despacho al lado de la del presidente del ente rector del fútbol argentino.

Nakis, el protesorero, es hijo de un dirigente de la AFA que fue hombre de confianza de Julio Grondona, que no dejó nada por hacer, todas las cosas malas las hizo, con su famoso lema ‘todo pasa’.

El fútbol es el deporte más popular de la Argentina y su selección de jugadores es hoy la campeona del mundo. Es inadmisible que estos dirigentes usen a esa selección, y a esos jugadores, para enriquecerse personalmente.

La Justicia está investigando de quién es una mega quinta en Pilar de 100.000 metros cuadrados. Son 10 hectáreas con helipuerto, haras y más de 50 autos antiguos. Quien tiene un helipuerto, tiene un helicóptero y, por lo tanto, también cuenta con un helicopterista. Todo eso cuesta mucho dinero. Está todo a nombre de una jubilada y un monotributista que aparentemente son testaferros. Por eso la Justicia está investigando de quién es eso realmente. Esta es la denuncia que hizo la Coalición Cívica.

Al lado de todos ellos está el financista Ariel Vallejo, que es el dueño de la financiera Sur Finanzas y que, de la mano de Tapia, va a los clubes de primera división y ofrece préstamos a tasas exorbitantes. Muchos clubes le dijeron que no. Algunos le dijeron que sí. Los que aceptaron, quedaron rehenes de Vallejo y, por lo tanto, de Tapia. Por eso es difícil que dentro del fútbol haya una solución para la crisis que se está planteando por Tapia.

La solución está en la Justicia, porque la política no puede hacer mucho, porque en el medio está la FIFA, la organización mundial que administra el fútbol y a la cual no le gusta que las asociaciones de fútbol de los países tengan la intervención de los gobiernos. Es decir, en el caso de la Argentina, la AFA tiene relación directa con la FIFA. La institución que dirige las federaciones de fútbol a nivel global no quiere que el Gobierno se meta en nada y puede sacar a la selección argentina del próximo mundial, que va a empezar dentro de seis meses en Estados Unidos, Canadá y México.

Entonces, la política no tiene solución. Por ese motivo, la Justicia es la que tiene que hacer justicia y establecer rápidamente si estos señores son culpables o inocentes, si merecen seguir en los cargos que tienen ahora o si tienen que ser destituidos. Es la Justicia la que tiene que establecer eso.

Por otro lado, este miércoles se entregó el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Lo recibió María Corina Machado, una dirigente realmente espectacular de Venezuela, con una fuerza, una coherencia, una persistencia, una intransigencia, como no hay otro dirigente opositor en Venezuela. Porque los otros dirigentes dicen ‘no, este es el momento de ser fuerte’, después ‘este es el momento de negociar’. Están frente a Nicolás Maduro, es un dictador. Con un dictador no se puede negociar, mucho menos con uno como Maduro, que la opción que tiene es el poder o la cárcel. Obviamente, él va a negociar su permanencia en el poder y la de todos los que lo rodean, entre ellos los jefes militares, a quienes les permite cometer delitos, como lo hacen muchos de los miembros de su gobierno.

Es bueno, además, que el reconocimiento a María Corina venga de Europa. Porque en Europa hay países que están dispuestos a enfrentar a Maduro y otros que están dispuestos a negociar. Es necesario que Europa se ponga del lado bueno de la historia porque, hasta ahora, el único país que parecía enfrentar a Maduro era los Estados Unidos de Trump, que se ocupaba y se preocupaba por esto. Tiene que haber un movimiento, por lo menos, de todo Occidente para terminar de una buena vez con el régimen de Maduro y la dictadura que ha dejado a tantos venezolanos fuera de Venezuela, o dentro del país pero sufriendo más de los que están afuera.