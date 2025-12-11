Con una impronta propia, Presti incorporará militares en su gestión como ministro de Defensa

El teniente general Carlos Alberto Presti, quien sucederá a Luis Petri como ministro de Defensa, no será el único militar que se mudará del 3° al 11° piso del edificio Libertador, donde se asientan la jefatura del Ejército y el despacho ministerial. Según pudo saber LA NACION, tiene en mente llevar militares a la gestión.

Aunque aún no se completaron los casilleros del gabinete que acompañará a Presti, el general de división Jorge Alberto Puebla asumiría como secretario de Estrategias y Asuntos Militares (viceministro en la jerga interna). El ministro saliente Petri tuvo militares retirados en esa función –el teniente general Claudio Pasqualini y el coronel Marcelo Rozas Garay-, pero la novedad es que Puebla es un militar en actividad, con 42 años de servicio en el Ejército.

Además, el teniente coronel Daniel Enrique Martella, quien fue pasado a retiro durante el período kirchnerista, sería nombrado secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. La polémica decisión de cortar su carrera militar en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, habría estado motivada en que es hijo de un general que tuvo actuación durante la dictadura militaro

El teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Ejército, entrega el sable al general de división Jorge Alberto Puebla, en un acto en el Colegio Militar PABLO SENAREGA

Distintas fuentes ubican al general Puebla, de 59 años, como posible viceministro de Defensa en la nueva gestión. Formado en el arma de Ingenieros, integró la Promoción 118 del Colegio Militar, donde fue compañero de promoción de Presti. Como director general de Educación del Ejército, tiene a su cargo desde 2024 la gestión de los institutos de formación de la fuerza: el Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y los liceos militares.

En los últimos días trascendió que otro militar, el general de brigada Omar Horacio Domínguez, sería designado presidente del casi quebrado Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una severa crisis con cortes de prestaciones y una deuda de $200.000 millones. Fue director del Hospital Militar y desde enero de 2024 es director general de Salud del Ejército, nombrado allí por Presti, en su condición de jefe de la fuerza.

El jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, en el acto de entrega de bastones de mando a generales del Ejército, en un acto realizado en octubre en el Colegio Militar PABLO SENAREGA

El posible nombramiento de Domínguez se fortaleció al no asignársele una función en la nueva gestión en el Ejército, luego de permanecer dos años al frente del área de Salud. Pero en las últimas 24 horas fuentes castrenses pusieron en duda su designación en Iosfa, aunque todavía nada es seguro, especialmente en un área dominada por la crisis y el desconcierto.

Ante la impronta que tomará el gabinete de Presti, crecen las expectativas por distintas áreas que el ministro deberá cubrir, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario.

El general de brigada Carlos Horacio Martín pasaría a conducir la Agencia Logística de la Defensa, un organismo estratégico, que se ocupa de garantizar la provisión de suministros para las operaciones militares (armas, combustible y alimentos), el mantenimiento y el transporte de equipos y materiales.

Designado ya el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo control volverá a la Armada después de 30 años, Petri ubicaría como subjefe al general de brigada Sergio Jurczyszyn, actual comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido en el Ejército.

El que aparece confirmado es el licenciado Guillermo Madero como jefe del gabinete de asesores del nuevo ministro. Formó parte de la gestión de Petri como subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria, con la misión de coordinar el trabajo de las Fuerzas Armadas ante los requerimientos frente a situaciones de catástrofes, como la emergencia que sacudió a Bahía Blanca. Madero es considerado en el edificio Libertador “una persona muy ejecutiva”.

Además del diseño de su gabinete y los preparativos para su asunción, que sería este viernes, Presti lleva adelante esta semana la transición en el Ejército, donde dejará la jefatura en manos de un compañero suyo en el Colegio Militar: el general Oscar Santiago Zarich, quien desarrolló su carrera militar en puestos operativos y actualmente acompañaba a Presti como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza.

Zarich integró el primer batallón argentino de las Naciones Unidas en Croacia, en 1992, fue jefe de la Base Antártica San Martín, del Regimiento de Infanteria Mecanizado 25 y del Regimiento 1 Patricios.

El general de división Oscar Santiago Zarich, jefe del Estado Mayor General del Ejército Ejército

El caso Martella

El desembarco de militares en el piso 11 del edificio Libertador se corresponde con los argumentos planteados por el presidente Milei al anunciar el nombramiento de Presti, Al comunicar la novedad a fines de noviembre pasado, el líder libertario expresó públicamente su reclamó enérgicamente a la dirigencia política “dar por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, en alusión a prejuicios y planteos sucedidos en los últimos 40 años.

Ese llamado a la reivindicación podría aplicarse a la posible designación del teniente coronel Martella al frente de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa, un organismo clave en el vínculo de la Argentina en materia militar con otros países, especialmente los Estados Unidos.

Martella egresó del Colegio Militar en 1984 -tres años antes que Presti-, y cumplió misiones en las Naciones Unidas, donde participó del proceso de paz en Timor Oriental. Fue pasado a retiro en 2013, durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, que no le permitió continuar con esas tareas en el organismo internacional.

Es reconocido por su capacidad para pensar y plantear escenarios frente a los desafíos del siglo XXI en materia de pensamiento estratégico y políticas de defensa. Fue convocado por Petri en los últimos dos años y participó de la gestión como director nacional de Planeamiento y Estrategia en el Ministerio de Defensa.

Su padre, el general Luis Santiago Martella, fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada de Infantería y se desempeñó como secretario general de la Presidencia durante el gobierno de facto de Roberto Eduardo Viola, tras lo cual pasó a ser jefe de la Policía Federal.

Tras la recuperación de la democracia, el militar fue condenado por delitos de lesa humanidad en la megacausa de La Perla, en 2016, y falleció al año siguiente.

Otro de los hijos del militar, el teniente Luis Carlos Martella, también fue oficial del Ejército y combatió en Malvinas, donde murió en un combate en monte Dos Hermanas, al oeste de Puerto Argentino.

Finalmente, se mencionaba en los últimos días al subjefe del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Carugno como posible titular del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF), que tiene a su cargo el pago de unos 300.000 retiros y pensiones a personal de las Fuerzas Armadas y realiza inversiones en el mercado financiero para el otorgamiento de préstamos. Pero habrían surgido otros candidatos para un puesto que maneja un abultado presupuesto. Es el parea que en la gestión de Petri fue encabezada por el contador Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.