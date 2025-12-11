Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (4)
Allanamientos, documentación y escándalo con la AFA
Este miércoles hubo nuevos allanamientos vinculados al caso de Claudio “Chiqui” Tapia. El martes hubo otros 30. Todos tienen el objetivo de investigar no solo al máximo dirigente del fútbol argentino sino también a su persona de confianza, Pablo Toviggino, y al protesorero del ente, Luciano Nakis. Son tres personas fundamentales en la AFA y que parece que se han enriquecido de una forma que no se puede dimensionar.
El mensaje de Bullrich para Corina Machado
¡QUÉ EMOCIÓN ESTO, CORINA!— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 11, 2025
Una historia de lucha, coraje y perseverancia que hoy se vuelve símbolo.
No pude acompañarte por las obligaciones que tengo como nueva Senadora, pero acá seguimos, como hace muchos años: firmes y del mismo lado, acompañándote en cada paso de esta… https://t.co/bZ5hnsjvVF pic.twitter.com/7QZPR3uEwV
La trastienda de la reunión dirigencial en Ezeiza: el alegato de Claudio “Chiqui” Tapia y la carta que se guarda la AFA
La transmisión por streaming del sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026 se demoró más de una hora. Más allá de cuestiones organizativas, los dirigentes de la primera división estaban reunidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La excusa era el encuentro del comité ejecutivo de la máxima categoría del fútbol argentino. El dirigente sanjuanino aprovechó la ocasión para defender “todo lo conseguido” en ocho años al frente de la AFA.
Tapia, que en los últimos días se sacó fotos con Alejandro Domínguez -el presidente de la Conmebol- y Gianni Infantino -máximo directivo de la FIFA-, pero no con Lionel Messi, aprovechó el momento. Sin la presencia de Estudiantes de La Plata (el club más opositor), ni de Talleres de Córdoba (que hasta hace unos meses estaba en la vereda opuesta), el directivo hizo un racconto de todos sus logros. “Contó cómo encontraron la AFA, cómo no se repartía entre los clubes el dinero que ingresaba, los porcentajes de la TV y otros rubros que no llegaban a los clubes”, recordó un dirigente que estuvo en el encuentro de este miércoles en Ezeiza.
Santiago Caputo y Menem aconsejan no embestir contra los gremios en la reforma laboral y enfrentan a Sturzenegger
Una fuerte puja en la cúspide del oficialismo fue lo que demoró, de manera imprevista, el envío del proyecto de modernización laboral al Senado, que finalmente verá la luz al regreso de Javier Milei de Noruega.
La discusión enfrenta, de un lado, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, partidario de aprovechar la iniciativa para avanzar a fondo contra las cajas que financian a los gremios; no es lo que recomienda el asesor presidencial Santiago Caputo quien, curiosamente, encontró de aliado al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, con quien rivaliza puertas adentro del oficialismo.
Sturzenegger, “el Coloso” en palabras de Milei, hizo de la eliminación de la cuota sindical obligatoria su bandera en el diseño del proyecto de modernización laboral. Las denominó “peajes sindicales”, dado que se trata de descuentos compulsivos a los trabajadores de una actividad, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo. Según advirtió el ministro, un empleado llega a pagar hasta $1,3 millones por año en aportes obligatorios a los gremios; un escándalo, agita.
Recambio familiar en Corrientes: Juan Pablo Valdés juró como gobernador y sucede a su hermano Gustavo
CORRIENTES.- Con el aval que le dio el 52 por ciento de los correntinos que acudieron a las urnas el pasado 31 de agosto, y a sus 42 años, Juan Pablo Valdés juró esta tarde por Dios y la Patria y asumió formalmente como el nuevo gobernador de Corrientes, el más joven desde el retorno de la democracia.
- 1
Los presidentes del Mercosur se reunirán el 20 de diciembre en Foz de Iguazú y firmarían el acuerdo con la UE
- 2
El Gobierno rechaza avalar la deuda nueva que quiere tomar Kicillof y descarta recibirlo
- 3
La CGT prepara una movilización al Congreso para rechazar la reforma laboral
- 4
Qué dice el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada