Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
OLE BERG-RUSTEN - NTB

Autores en vivo (4)

Allanamientos, documentación y escándalo con la AFA

Joaquín Morales Solá

Este miércoles hubo nuevos allanamientos vinculados al caso de Claudio “Chiqui” Tapia. El martes hubo otros 30. Todos tienen el objetivo de investigar no solo al máximo dirigente del fútbol argentino sino también a su persona de confianza, Pablo Toviggino, y al protesorero del ente, Luciano Nakis. Son tres personas fundamentales en la AFA y que parece que se han enriquecido de una forma que no se puede dimensionar.

Leé la nota completa acá

El mensaje de Bullrich para Corina Machado

La trastienda de la reunión dirigencial en Ezeiza: el alegato de Claudio “Chiqui” Tapia y la carta que se guarda la AFA

Alejandro Casar González

La transmisión por streaming del sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026 se demoró más de una hora. Más allá de cuestiones organizativas, los dirigentes de la primera división estaban reunidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La excusa era el encuentro del comité ejecutivo de la máxima categoría del fútbol argentino. El dirigente sanjuanino aprovechó la ocasión para defender “todo lo conseguido” en ocho años al frente de la AFA.

Tapia, que en los últimos días se sacó fotos con Alejandro Domínguez -el presidente de la Conmebol- y Gianni Infantino -máximo directivo de la FIFA-, pero no con Lionel Messi, aprovechó el momento. Sin la presencia de Estudiantes de La Plata (el club más opositor), ni de Talleres de Córdoba (que hasta hace unos meses estaba en la vereda opuesta), el directivo hizo un racconto de todos sus logros. “Contó cómo encontraron la AFA, cómo no se repartía entre los clubes el dinero que ingresaba, los porcentajes de la TV y otros rubros que no llegaban a los clubes”, recordó un dirigente que estuvo en el encuentro de este miércoles en Ezeiza.

Leé la nota completa acá.

Santiago Caputo y Menem aconsejan no embestir contra los gremios en la reforma laboral y enfrentan a Sturzenegger

Laura Serra

Una fuerte puja en la cúspide del oficialismo fue lo que demoró, de manera imprevista, el envío del proyecto de modernización laboral al Senado, que finalmente verá la luz al regreso de Javier Milei de Noruega.

La discusión enfrenta, de un lado, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, partidario de aprovechar la iniciativa para avanzar a fondo contra las cajas que financian a los gremios; no es lo que recomienda el asesor presidencial Santiago Caputo quien, curiosamente, encontró de aliado al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, con quien rivaliza puertas adentro del oficialismo.

Recambio familiar en Corrientes: Juan Pablo Valdés juró como gobernador y sucede a su hermano Gustavo

Eduardo Ledesma

CORRIENTES.- Con el aval que le dio el 52 por ciento de los correntinos que acudieron a las urnas el pasado 31 de agosto, y a sus 42 años, Juan Pablo Valdés juró esta tarde por Dios y la Patria y asumió formalmente como el nuevo gobernador de Corrientes, el más joven desde el retorno de la democracia.

Leé la nota completa acá
