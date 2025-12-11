Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La transmisión por streaming del sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026 se demoró más de una hora. Más allá de cuestiones organizativas, los dirigentes de la primera división estaban reunidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La excusa era el encuentro del comité ejecutivo de la máxima categoría del fútbol argentino. El dirigente sanjuanino aprovechó la ocasión para defender “todo lo conseguido” en ocho años al frente de la AFA.

Tapia, que en los últimos días se sacó fotos con Alejandro Domínguez -el presidente de la Conmebol- y Gianni Infantino -máximo directivo de la FIFA-, pero no con Lionel Messi, aprovechó el momento. Sin la presencia de Estudiantes de La Plata (el club más opositor), ni de Talleres de Córdoba (que hasta hace unos meses estaba en la vereda opuesta), el directivo hizo un racconto de todos sus logros. “Contó cómo encontraron la AFA, cómo no se repartía entre los clubes el dinero que ingresaba, los porcentajes de la TV y otros rubros que no llegaban a los clubes”, recordó un dirigente que estuvo en el encuentro de este miércoles en Ezeiza.