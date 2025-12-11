El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

La investigación que inició la DGI sobre Sur Finanzas, la sociedad de Ariel Vallejo, y que avanzó sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales dirigentes, podría convertirse en un inesperado Mani Pulite, como se llamó a aquel proceso que en 1992 arrasó con el sistema político que había dominado a la Italia de posguerra. Para que eso suceda deberían darse algunas condiciones poco frecuentes.

La más importante: la perseverancia de la Justicia en la sanción de los eventuales delitos que se vayan probando. No debería sorprender que la linterna de la DGI, que pretende iluminar las fechorías financieras de Vallejo en su relación con el fútbol, corra el espeso velo que cubre a todo un sistema de corrupción política. En principio, porque fútbol y política están entrelazados. Además, los circuitos de dinero negro suelen usar el mismo dispositivo financiero, cualquiera sea la actividad en la que se generen los fondos. Los tribunales de Lomas de Zamora podrían ofrecer la oportunidad invalorable de decir: “Bajo mi mandato, por iniciativa de la DGI, comenzó la limpieza de la ‘casta’”.

Una de las regiones amenazadas por la tormenta es el intrincado conurbano bonaerense. Luis Armella, juez federal de Quilmes que está a cargo de un juzgado de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona, realizaron numerosos allanamientos, guiados por el registro de transferencias de dinero entre la AFA y clubes del área metropolitana. Muchas de esos pases estuvieron mediados por Sur Finanzas. Se presume que el dinero circulaba de tal manera que una parte volvía a las manos de los directivos que lo habían remitido. En la volteada cayeron instituciones como Racing o San Lorenzo, y otras del ascenso, como Excursionistas, Temperley, Los Andes, Deportivo Morón o Defensores de Glew. La mayoría de ellas tiene un padrino político. Los barrabravas que operan en las canchas los sábados y domingos suelen ser fuerzas de choque de intendentes o punteros durante la semana. Entre todos los vínculos opacos que surgieron en el expediente hay uno que sobresale: Estrella del Sur.

Ese pequeño club no sólo recibió aportes de Sur Finanzas. Tiene el logo de esta financiera en la camiseta. Su estadio se llama “Claudio Chiqui Tapia”, igual que el de Barracas Central, la institución del presidente de la AFA, fervoroso hincha de Boca. Hay que prestar atención a este culto a la personalidad, que ya había tenido una manifestación precoz cuando Tapia se hizo secar la nuca por el presidente de Deportivo Armenio y subsecretario de AFA, Luciano Nakis, mientras miraba a la Selección jugar la semifinal de la Copa América de 2024. Ese egocentrismo imperial acaso explique el lodazal que aparece en la administración de la AFA, que se hizo más visible a partir de otra decisión autocrática: la de darle una copa a Rosario Central por un torneo para el que no estaba previsto ese premio.

La incursión de la Justicia en Estrella del Sur toca un nervio de la política. El club sigue siendo controlado por quien, en 2006, fue su fundador. El intendente de San Vicente, Nicolás Mantagazza. Este dirigente del PJ es, a la vez, subordinado absoluto de Martín Insaurralde, el exintendente de Lomas de Zamora, investigado por lavado de dinero a partir de sus navegaciones mediterráneas en el Bandido, junto a la coleccionista de etiquetas Sofía Clerici. Insaurralde es un nudo importante de esta trama, porque también se lo vincula a Vallejo, el dueño de Sur Finanzas.

Esa conexión lleva a muchos expertos a pensar si esa “cueva” no procesaría también dinero del juego clandestino, hipótesis atendible si se tienen en cuenta los volúmenes en juego. Por eso muchos sospechan que pueda haber plata del narco. Para otro tipo de delito hay más evidencias, por una investigación que debería realizar el fiscal Eduardo Taiano, por delegación de la jueza María Eugenia Capuchetti: Sur Finanzas sirvió para sacar al precio de la cotización oficial dólares que después se vendían en el mercado del blue. Ganancias siderales gracias a la brecha. En la maniobra participaba otro conocido de Insaurralde: Elías Piccirillo, su sucesor en el vínculo matrimonial con Jésica Cirio. Piccirillo no paseaba en el Bandido. Alquilaba el Bold: un millón y medio de dólares la semana. Fue un upgrade para Jesica.

En relación con las instituciones deportivas se habría montado un sistema repetitivo. Los clubes con problemas en sus cuentas debían someterse a Sur Finanzas, que los terminaba asfixiando. Esa exclusividad se reiteraba en todo tipo de contrato. Por ejemplo, el que fija la participación de las entidades de base de la AFA en los derechos de televisación de los partidos. O en los auspicios y convenios de sponsoreo. Quiere decir que Sur Finanzas era un instrumento crucial no sólo para la formación de una caudalosa caja económica. Era la tenaza con la que Tapia mantenía su poder sobre los clubes.

Una de las curiosidades de la escena que se está configurando alrededor de estas pesquisas es el silencio de Axel Kicillof. Es verdad que Insaurralde, su exjefe de Gabinete, no ha sido mencionado todavía en relación con los hechos que se investigan. Pero Tapia no sólo es un ferviente militante de la causa de Kicillof, como quedó de manifiesto en infinidad de mensajes digitales, sobre todo durante la última campaña electoral. Es también funcionario de la provincia, a la que representa en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), en calidad de presidente. Fue un ascenso: cuando “Chiqui” representaba a la ciudad de Buenos Aires ocupaba la vicepresidencia. Tiempos en que su principal nexo con el gobierno porteño era el actual ministro del Interior, Diego Santilli.

La investigación de Armella e Incardona amenaza al poder político no sólo por las revelaciones que aparecen en el conurbano. La onda sísmica llega hasta Santiago del Estero. El vehículo es Pablo Toviggino, un engranaje principal de la maquinaria de poder montada por el exgobernador Gerardo Zamora. Toviggino es tesorero de la AFA y presidente de Central Córdoba de Santiago. Se lo supone socio de Zamora en varias actividades, sobre todo la compra de campos en la franja oriental de la provincia, y en la gestión de “Carnaval”, la plataforma de streaming que saltó a la fama por la divulgación de los audios con las temerarias confesiones de Diego Spagnuolo, hablando de un régimen de coimas en la compra de medicamentos para personas con capacidades diferentes.

Los funcionarios judiciales pusieron en primer plano a este dirigente de fútbol que ya se había hecho famoso por su agresividad, en especial a través de su cuenta de X. Y de otras que gestionaba a través de trolls destinados a la difamación de personas que le resultaban antipáticas. Ahora se sabe que Toviggino es también audaz. Sobre todo, con el manejo del dinero.

Uno de los aspectos más escandalosos de la documentación de la AFA son las contrataciones con Central Córdoba de Santiago del Estero. Sólo en 2023 hubo transferencias por 1000 millones de pesos de aquel año. Las contraprestaciones son de muy dudosa realización, sobre todo por la modestia del club. Incardona tuvo un precursor en sus pesquisas: Carlos Tevez, quien en un tuit del 5 de marzo de 2024 trazó una radiografía sintética de los movimientos sospechosos de Toviggino. Entre otras actividades, le atribuye “enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos de China”. Las fortunas cobradas por partidos amistosos de la Selección, en China y otros países, pueden ser motivo de una polémica aparte. Algunos de esos fondos pasaron por España. Otros, por los Estados Unidos. Para esas manualidades se menciona al empresario teatral y ex diputado del Frente Renovador Javier Faroni. No debería sorprender la aparición de un hombre de Sergio Massa en estas aventuras. Massa tiene una relación estrechísima con Toviggino, que es también un eslabón que lo une a Zamora, uno de los principales promotores de su candidatura presidencial en 2023.

Para algunos amigos de Massa estos compromisos son la emanación de imaginaciones afiebradas. Tal vez haya que reducir la camaradería a algunos emprendimientos gastronómico-hoteleros. ¿Estará Tapia también escondido en el Roldán que piensan inaugurar, con hotel incluido, en el predio del viejo Tattersall del hipódromo de Palermo? ¿Son los mismos entrepreneurs que soñaban con abrir otra casa de comidas, con el mismo nombre, en Miami, vecino a la sede de la AFA establecida en esa ciudad? El escenario que mejor haría juego con los sacos turquesa del exyerno de Hugo Moyano. Preocupaciones secundarias, de las que José Luis Manzano, Daniel Vila y Massa delegan en el encantador alegrante Diego Lepera.

A propósito de Vila y Roldán. Por lo menos dos dirigentes futbolísticos aseguran que, cuando Armella decretó los allanamientos de la AFA y varios clubes, Toviggino y Massa recibieron un llamado de Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, alertando sobre ese movimiento. ¿Fue un funcionario judicial, del Ministerio Público, el que depositó en los oídos de Vila ese dato? Son cosas que no se preguntan.

Tevez se refiere en su tuit a los viajes de Toviggino hacia Pilar, donde el tesorero ocupa una fastuosa propiedad de 5 hectáreas. Esa mansión le trajo al dueño algunos dolores de cabeza. Todo el vecindario está irritado por el ruido de los helicópteros que descienden y despegan sobre el helipuerto del rancho. Fortuna impresionante la de Toviggino, que se despliega en el ámbito de la equitación. Se le atribuye un Haras Toviggino. Habrá que ver si a esa empresa se refiere la marca HT Horsetam (@ht_horseteam), que celebra las hazañas deportivas de @tovigginomaximo, @valetoviggino y @vitotoviggino05 en Instagram.

La hermandad Tapia-Zamora-Toviggino ha convertido al estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero en la estrafalaria sede de muchos encuentros entre clubes de la provincia de Buenos Aires. Sin ir más lejos, el sábado que viene se va a disputar la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en esa cancha, para incomodidad de los hinchas de ambos contrincantes.

Zamora no resiste demasiado la luz pública. Su administración ha sido señalada, entre otras miserias, por la usurpación de grandes campos que se realizaría bajo la protección, o quizá la participación, del poder institucional. Por otra parte, un investigador de los Estados Unidos, muy escuchado en el Departamento de Estado y en las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país, Douglas Farah, publicó una monografía titulada “Caso de estudio sobre el crimen transnacional organizado: Santiago del Estero, Argentina”.

El texto comienza con este párrafo: “Santiago del Estero, una provincia calurosa y empobrecida en la Argentina rural, se asienta sobre la Ruta 34, una de las arterias de cocaína más importantes de América del Sur. La carretera va desde la frontera sur de Bolivia hasta el corazón de Argentina, cruzando caminos que transportan los productos ilícitos hacia el sur y el este, hasta los puertos del Atlántico, y hacia el oeste, hasta la costa del Pacífico de Chile. Atravesando la región hay cientos de carreteras secundarias que sirven como pistas de aterrizaje para pequeños aviones que transportan drogas desde Bolivia y Perú, drogas que luego se introducen en la red de distribución regional. A menudo, los aviones descargan paquetes mientras vuelan a baja altura para los trabajadores del cartel local, quienes luego trasladan los paquetes de cocaína en camiones que esperan y se dispersan en diferentes centros de almacenamiento. Como señaló un titular en un importante periódico argentino: “Lluvia de cocaína en Santiago del Estero”.(https://www.ibiconsultants.net/_upload/mediaandpublications/document/full-report_espa;ol.pdf)

Se podría presumir que el informe de Farah no es ingenuo. Que Santiago del Estero está bajo el foco de los organismos de investigación de Washington. Ahora se le sumaría el escándalo del fútbol, que puede encender otras alarmas en los Estados Unidos. ¿No habrá sido una torpeza hacer pasar fondos de dudosa transparencia por cuentas de ese país? Parece una pregunta impertinente. Los que lo hiceron no son principiantes. Pero, al mejor cazador…

La causa por lavado de dinero que puso en la mira a Sur Finanzas, de la que derivan las demás revelaciones, se inició en un expediente abierto por Incardona en el juzgado de Armella. Era la derivación de una investigación sobre movimientos sospechosos de dinero en el club Banfield. Cuando se realizó la nueva denuncia contra la financiera, impulsada por Andrés Vázquez desde la DGI, se llamó a sorteo el juzgado. Fue un error: los funcionarios responsables del procedimiento no advirtieron que había un expediente ya abierto sobre hechos similares con los mismos protagonistas. El azar favoreció al otro juez federal de Lomas, Federico Villena.

Este polémico magistrado está empecinado en quedarse con el caso. Ayer por la tarde decretó el secreto de sumario, se presume que para tomar medidas que demuestren que lo debe seguir investigando él. A pesar de que Armella ya ordenó más de treinta allanamientos. Villena tiene fama de ser muy politizado. Por eso muchos conocedores de la justicia federal bonaerense temen alguna manipulación: ponen el acento en el vínculo amistoso del magistrado con el eterno gestor judicial Matías García, que prestó servicios invalorables para Insaurralde en las horas más oscuras. Problemas para Jorge Di Lorenzo, el juez de la Cámara Federal de La Plata que debe resolver en las próximas horas si la competencia del caso corresponde a Armella o a Villena.

La condición de cualquier proceso de saneamiento es que la Justicia sea severa e insistente. Los escándalos más estridentes pueden quedar, si no, en la nada. Un ejemplo se produjo el viernes de la semana pasada, cuando el Tribunal Oral integrado por Juan Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg absolvió a todos los imputados del caso Fútbol para Todos. Entre ellos, celebridades como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Gabriel Mariotto o Luis Segura, expresidente interino de la AFA. Estaban imputados en la causa que se abrió por el acuerdo gestionado por Fernández con Julio Grondona, el modelo inalcanzable de “Chiqui” Tapia, para estatizar la televisación de los partidos. Los jueces consideraron que las acusaciones de los fiscales Miguel Osorio y María Garmendia Orueta eran nulas.

Uno de los reproches que se le realiza al fallo es que haya decretado nulidades por razones opinables como, por ejemplo, violar el principio de congruencia o realizar una valoración arbitraria de la prueba presentada. Los jueces creen que fueron objetivos y alegan que ambos fiscales evitaron identificar el delito en relación con los acusados. De cualquier manera, hay un detalle asombroso: ninguna de las defensas, en las que participaron estudios jurídicos de primer nivel, solicitó una nulidad. Es posible que los fiscales apelen el veredicto ante la Cámara de Casación Penal. Tendrán que esperar al 11 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Se estiran los plazos. No vaya a ser que todo termine en una prescripción. Sería un desenlace alentador para Tapia, Toviggino, Vallejos y el resto de la cofradía. El Mani Pulite que se vislumbra en estas horas seguiría esperando.