María Eugenia Vidal, contra el kirchnerismo, en el cierre de campaña: “A pesar de todo, no pudieron con nosotros”

En un escenario circular rodeado de sillas dispuestas con cierta distancia social, los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad cerraron la campaña electoral, que la tiene a María Eugenia Vidal como la principal protagonista de la contienda en territorio capitalino, un bastión de la coalición opositora. La exgobernadora bonaerense culmina así su etapa de convencimiento de votantes y se dispone a competir en la interna con Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein.

Todas las figuras que tomaron el micrófono en el acto apuntaron contra el Gobierno -principalmente por las políticas aplicadas durante la pandemia- y arengaron a sus seguidores a no desistir en los esfuerzos para conquistar votantes antes de este domingo, cuando serán las PASO legislativas.

El expresidente Mauricio Macri fue la primera figura de peso de JxC en ser presentado al resto de los concurrentes, que ya habían llegado a La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

Unos minutos después, el precandidato a legislador de la Ciudad Emmanuel Ferrario le dio la bienvenida a Vidal, que mientras sonaba el tema Juntos del cantante Abel Pintos atravesó el pasillo hacia el centro de la escena acompañada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y por la presidenta de Pro, Patricia Bullrich.

“A pesar de todo, no pudieron con nosotros”, dijo Vidal, que no solo fustigó al kirchnerismo, sino que apuntó contra la estrategia política del Frente de Todos. “Esta elección es sobre valores: sobre quién te miente y quién no”, sintetizó la exgobernadora.

Mencionó, además, en cuanto a la administración del presidente Alberto Fernández: “En lugar de darte respuestas se enoja, te grita y te echa la culpa. Te dice que entre pobres y más muertos elige más pobres, y al final tiene más pobres y más muertos”.

Con el objetivo de imprimir esperanza de cara a los comicios, lanzó: “El 13 te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima que te aplastó el último año y medio. El 13 vas a sentir de nuevo eso que extrañás tanto, que se llama futuro, que se llama esperanza. Nos vemos el 12”.

Rodríguez Larreta cantó y dijo que la campaña “no terminó”

“Un poquito más de onda”, pidió Rodríguez Larreta, que luego de enardecer a la gente para que se pare, cantó: “Con María Eugenia y Martín Tetaz, Paula Oliveto diputada nacional, olé olé, olé olá”.

Después le hizo un guiño a Macri -con quien tuvo fricciones durante el cierre de listas por el rumbo más o menos vehemente que debería tomar la oposición- y lo llamó “nuestro presidente”.

Mauricio Macri en el acto de Juntos por el Cambio Ricardo Pristupluk

“Hay que ponerle basta a este kirchnerismo del cual la gente está harta”, dijo el alcalde porteño. A su discurso lo enfocó en la seguridad, en el trabajo y en la discusión por las clases, que fue la mayor compulsa que tuvo con Fernández durante la crisis sanitaria.

El jefe de Gobierno, que conduce la porción más conciliadora de JxC, remarcó que “la campaña no terminó”, al alegar que todavía hay una parte de la gente indecisa y otra que no sabe si va a votar. “Apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado”, sostuvo.

“En el 23 volvemos a ser gobierno”, dijo Bullrich

“En el 23, con gobernabilidad y valentía volvemos a ser gobierno en la Argentina”, arengó Bullrich, por su parte, quien puso un eje a futuro: “Así como estamos a siete diputados de mayorías automáticas quiero poner un objetivo positivo: estamos a cinco senadores en ocho provincias de romper la hegemonía en 38 años de un solo partido que manejó el Senado”.

Paula Oliveto y Martín Tetaz en el cierre de campaña de María Eugenia Vidal Captura de video

Como hoy es también el cumpleaños de Vidal, la exministra de Seguridad le deseó un feliz aniversario y apuntó contra el Gobierno, luego de que Fernández participara de la celebración de la primera dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta.

“Feliz cumpleaños, María Eugenia Vidal. Un cumpleaños lleno de gente, distinto a la fiesta de Olivos, un cumpleaños popular. Un honor que nuestro presidente esté acá: Mauricio, un honor”, dijo la líder de Pro.

Arenga de Horacio Rodríguez Larreta en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio

El senador Martín Lousteau, que la acompañó en su alocución, recordó otro episodio de alta tensión para el Gobierno durante la pandemia: el vacunatorio VIP. “En la Ciudad los trabajadores y funcionarios se hicieron cargo de casos que no eran su especialidad, se hicieron cargo de gestionar hoteles, centros de vacunación, centros de testeo. Digo esto porque mientras nivel nacional muchos funcionarios corrían a poner el brazo primero, los funcionarios y voluntarios de la Ciudad hicieron todo lo contrario”, comentó, y valoró las PASO como un método para que la sociedad pueda dirimir los mejores liderazgos.

“Este JxC ampliado trajo partidos nuevos, candidatos que no vienen de la política. Trajo gente que ya estaba en la política y volvió. Esta manera de trabajar es la que nos hace mejores, más amplios, más fuertes”, insistió el legislador radical, que elogió también la gestión de Rodríguez Larreta.

En el cierre del acto, flamearon banderas y los integrantes más reconocidos de JxC se nuclearon en el escenario, con el objetivo de marcar cohesión, a cuatro días de distancia para dirimir las candidaturas en las urnas.

